На Володимир-Волинській птахофабриці, що у Волинській області, стався спалах коронавірусу. COVID-19 лабораторно підтвердили у 48 людей.

Роботу підприємства можуть тимчасово зупинити. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Янко – зазначає Суспільне.

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Заступник Володимир-Волинського міського голови Ярослав Матвійчук зазначив, що загалом на птахофабриці працюють 1300 осіб. Місто вже звернулося до заступниці голови ОДА щодо вживання необхідних засобів захисту для цього підприємства.

На птахофабриці потужний спалах… Нам пообіцяли в позаплановому режимі зробити всі ПЛР дослідження саме по нашому місту, щоб оперативно відпрацювати всіх контактних осіб, щоб вони були на самоізоляції,

– наголосив Матвійчук.

За словами головної санітарної лікарки області, зараз на птахофабриці проводять протиепідемічні заходи. У разі, якщо інфекція і далі буде розповсюджуватися, то будуть прийматися рішення про припинення діяльності.

Окрім того, Наталія Янко підкреслила, що спалахи хвороби зараз фіксують і на інших підприємствах – зокрема, йдеться про місто Ковель та обласний центр – Луцьк.

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