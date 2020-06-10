Потужний спалах COVID-19 стався на птахофабриці у Володимир-Волинську: що відомо
На Володимир-Волинській птахофабриці, що у Волинській області, стався спалах коронавірусу. COVID-19 лабораторно підтвердили у 48 людей.
Роботу підприємства можуть тимчасово зупинити. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Янко – зазначає Суспільне.
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Заступник Володимир-Волинського міського голови Ярослав Матвійчук зазначив, що загалом на птахофабриці працюють 1300 осіб. Місто вже звернулося до заступниці голови ОДА щодо вживання необхідних засобів захисту для цього підприємства.
На птахофабриці потужний спалах… Нам пообіцяли в позаплановому режимі зробити всі ПЛР дослідження саме по нашому місту, щоб оперативно відпрацювати всіх контактних осіб, щоб вони були на самоізоляції,
– наголосив Матвійчук.
Окрім того, Наталія Янко підкреслила, що спалахи хвороби зараз фіксують і на інших підприємствах – зокрема, йдеться про місто Ковель та обласний центр – Луцьк.
Що відомо про COVID-19 в Україні станом на 10 червня
- Станом на 10 червня в Україні виявили 28 381 випадок COVID-19.
- За останню добу коронавірус діагностували у 525 хворих. На жаль, за добу померли ще 23 людей з коронавірусом. Це найвищий рівень смертності з початку пандемії.
- Таким чином кількість летальних випадків зросла до 833. Водночас за весь час пандемії в Україні одужали 12 769 осіб