Українські дослідники заявили, що оскільки Україна йде за "жовтим" і "чорним" сценаріями, то повернення жорсткішого карантину можливе вже у червні.

Ймовірність повернення жорсткішого карантину висока, про це свідчать дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська Школа Економіки (KSE).

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У цій моделі є 3 типи сценаріїв: "жовтий" (середній, помірна сезонність), сценарій "чорний" (негативний, сезонність відсутня), сценарій "зелений" (оптимістичний, значна сезонність).

У KSE заявили, що Україна рухається за "жовтим" та "чорним" сценарієм поширення захворюваності на коронавірус з помірною або відсутньою сезонністю. Попри це, світ може увійти у новий пік захворюваності не встигши вийти з попереднього, адже "сезонність у різних країнах не збігається у часі".

Ймовірність повернення більш жорсткого карантину – висока. Чи дійсно карантин повернеться – буде залежати від рішень уряду. Однак людям та бізнесу варто готуватися до цього вже сьогодні,

– заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

В Україні не спостерігається "зелений" сценарій захворюваності на COVID-19. Натомість за "жовтим" і "чорним" сценаріями, якими рухається країна, дослідники прогнозують від 2000 до 7500 летальних випадків внаслідок коронавірусу до кінця 2020 року.

Згідно з даними моделі, загальна кількість випадків зараження нині складає близько 100 000 проти 25 000 офіційно підтверджених. Україна виявляє лише 31% випадків захворювання, як і Китай виявляв 31% з загальної кількості заражень в період піку.

У випадку "зеленого" сценарію, на початку нової хвилі захворюваності восени у KSE радять одразу вводити карантинні обмеження у повному обсязі.



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