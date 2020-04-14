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Повернення Кашпіровського: "цілитель" почав рятувати росіян

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Кашпіровський повернувся / Скриншот з відео

Відомий "телемаг" Анатолій Кашпіровський на своєму YouTube-каналі почав випускати ролики про коронавірус. За його словами, він відреагував на заклик своїх шанувальників "врятувати людство" від вірусу.

Один з його роликів про коронавірус назбирав вже понад 487 тисяч переглядів.

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У цьому ж ролику Кашпіровський заявив, що Земля та земляни "у дуже великій небезпеці". Окрім того, Кашпіровський знову почав проводити оздоровчі сеанси.

У коментарях люди повідомляють, що з його допомогою нібито почали краще бачити дрібні шрифти. Деякі люди вважають, що він позбавив від бронхіальної астми, болю та хрускоту в шиї.

Вся моя робота спрямована на те, щоб відбувалися тілесні тканинні зміни. Побічно ми підводимо організм до вищої сили, він стає стійким,
– заявив Кашпіровський.

Звісно, є й люди, що висміють його відеозвернення: "Не було ніг, але завдяки вашим сеансам виросли цілих три". 

Вочевидь, Кашпіровський передбачав таку популярність та вимкнув коментарі під своїми роликами. Але не біда, адже поруч з ефірами збереглися записи чатів. 

Кашпіровський повернувся: відео


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Новини Росії
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