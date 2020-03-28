24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Повернулася з Франції та звернулась до медиків: ще один випадок COVID-19 в Одесі

-
Коронавірус в Одесі: останні новини / Ілюстративне фото (pixabay)

В Одесі зафіксували ще один випадок захворювання COVID-19 – у жінки 1963 року народження, яка повернулася з Франції. У регіоні це вже шоста людина, інфікована коронавірусом.

Про це розповів у фейсбуці голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций пізно ввечері 27 березня.

Читайте також В Одесі людей з підозрою на COVID-19 тримають в одному боксі: історія пацієнта

Відомо, що позитивний результат на COVID-19 увечері п'ятниці 27 березня надав лабораторний центр в Одесі. Однак чи цей випадок включено МОЗ до оприлюдненої годиною раніше статистики про 310 інфікованих – наразі невідомо.

"Жінка 1963 року народження повернулася з Франції й після виявлення симптомів звернулася до медиків", – повідомив Куций. І додав, що у регіоні загалом тепер зареєстровано 6 хворих. 

Що відомо про інфікованих коронавірусом одеситів

  1. Чоловік 1963 року народження, який перебуває на самоізоляції в Києві. Разом з дружиною повернулися з Італії.
  2. Його дружина, 1965 року народження, яка також у Києві. Про інфікування подружжя стало відомо 25 березня.
  3. Також 25 стало відомо про інфікування чоловіка 1973 року народження, який повернувся з Німеччини. 
  4. 26 березня підтвердили діагноз у чоловіка 1983 року народження, який приїхав зі США.
  5. А також у чоловіка 1995 року народження, який теж приїхав із США.
  6. Шостий випадок – жінка 1963 року народження, яка приїхала з Франції (аналіз підтверджено 27 березня).

Останні четверо перебувають в Одесі, один із них – в Одеській міській інфекційній лікарні.

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Україні

Віруси
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус 27 березня: Київ можуть закрити, у світі майже 600 000 інфікованих
сьогодні
Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Одеси Новини Здоров'я Новини України Медицина Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
27 березня 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
25 березня 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук