Повернулася з Франції та звернулась до медиків: ще один випадок COVID-19 в Одесі

В Одесі зафіксували ще один випадок захворювання COVID-19 – у жінки 1963 року народження, яка повернулася з Франції. У регіоні це вже шоста людина, інфікована коронавірусом.

Про це розповів у фейсбуці голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций пізно ввечері 27 березня.

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Відомо, що позитивний результат на COVID-19 увечері п'ятниці 27 березня надав лабораторний центр в Одесі. Однак чи цей випадок включено МОЗ до оприлюдненої годиною раніше статистики про 310 інфікованих – наразі невідомо.

"Жінка 1963 року народження повернулася з Франції й після виявлення симптомів звернулася до медиків", – повідомив Куций. І додав, що у регіоні загалом тепер зареєстровано 6 хворих.

Що відомо про інфікованих коронавірусом одеситів

Чоловік 1963 року народження, який перебуває на самоізоляції в Києві. Разом з дружиною повернулися з Італії. Його дружина, 1965 року народження, яка також у Києві. Про інфікування подружжя стало відомо 25 березня. Також 25 стало відомо про інфікування чоловіка 1973 року народження, який повернувся з Німеччини. 26 березня підтвердили діагноз у чоловіка 1983 року народження, який приїхав зі США. А також у чоловіка 1995 року народження, який теж приїхав із США. Шостий випадок – жінка 1963 року народження, яка приїхала з Франції (аналіз підтверджено 27 березня).

Останні четверо перебувають в Одесі, один із них – в Одеській міській інфекційній лікарні.

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Україні

Підтверджених випадків станом на кінець 27 березня – 310, 5 людей померли та 5 – одужали.

Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Карантинні заходи триватимуть щонайменше до 24 квітня.



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