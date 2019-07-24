Повільна ходьба провокує проблеми у старості

Команда вчених з Пітзбурзького університету прийшла до висновку, що повільна швидкість пересування як у звичайному режимі, так і в складних ситуаціях пов'язана з великим ризиком розвитку інвалідності протягом наступних восьми років.

До цього часу було ідеального способу виміряти здатність ходити, оскільки вона охоплює більше, ніж просто швидкість. Мова також йде про те, як людина справляється з навколишнім середовищем (наприклад, з нерівним тротуаром) і наскільки вона уважна до обставин (наприклад, до трафіку, інших пішоходів і переходах через дорогу).

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Нове дослідження поставило перед собою мету з'ясувати, як здатність людей ходити змінюється з часом і які фактори в цьому найбільше корелюють.

Вони використовували інформацію про людей з роботи про динаміку здоров'я, старіння і складу тіла. Вона аналізувала дані 3075 чоловіків і жінок, які проживають в Піттсбурзі і Мемфісі. Дослідження стосувалося людей у ​​віці від 70 до 79 років (у 2002-2011 роки), які могли без труднощів пройти понад 400 метрів і підніматися на 10 сходинок по сходах.

Вчені вивчали дані цих людей в минулому і через вісім років. Автори роботи заміряли показники ходьби людей як у звичайних умовах, так і в складних. Учасники повідомляли про будь-які проблеми мобільності або інвалідності кожні півроку під час особистих візитів. До кінця терміну у вісім років спостереження більша частина учасників не були здатні пройти 400 метрів.

Крім цього, вчені з'ясували, що люди, які ходили повільніше як у звичайних, так і в складних умовах, були через кілька років менш мобільні й з більшою ймовірністю були здатні ходити лише на маленькі дистанції.

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