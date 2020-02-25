Повсякденна рутина шкодить роботі мозку: дослідження

Дослідники з Університету Південної Флориди виявили, що повсякденна рутина негативно впливає на роботу мозку людини.

Результати дослідження, опубліковані на Oxford Academic, свідчать про те, що активний спосіб життя й різноманітна діяльність грає справді важливу роль для когнітивного здоров'я.

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Як проводилось дослідження

У експерименті взяло участь 730 людей, віком від 34 до 84 років. Впродовж 8 днів фахівці спілкувались з учасниками дослідження, дізнававшись про їх повсякденне життя дедалі більше. Добровольці розповідали про свої щоденні справи та обов'язки: роботу, виховання дітей, заняття спортом, хобі тощо. Окрім цього, фахівці дослідили їх мозкову діяльність.

Через 10 років фахівці знову зібрали тих же учасників, аби дослідити роботу їхнього мозку знову. Вчені помітили, що у тих людей, які постійно займалися активною діяльністю і не дотримувались конкретного графіка, результати роботи мозку були значно кращими ніж у тих, хто щодня робив одне й теж та відпочивав за переглядом телевізора.

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