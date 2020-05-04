Пояснили ще одну причину смерті від коронавірусу COVID-19

Ірландські дослідники виявили, що COVID-19 призводить до утворення численних мікротромбів. Як наслідок, рівень кисню в крові знижується, а ризик інфарктів та інсультів, навпаки, зростає. При інших легеневих захворюваннях такого не буває.

Дослідники з Королівського коледжу хірургів Ірландії заявили, що багато пацієнтів з важкою формою COVID-19 страждають від аномальної згортання крові. Нерідко саме цей синдром стає причиною смерті, пише Eurek Alert.

Читайте також: Ключ до лікування коронавірусу: виявили ще один вплив COVID-19 на організм людини

Пацієнти помирають через порушення процесу згортання крові

Зміна згортання крові призводить до утворення численних мікротромбів, в основному в легенях. У комбінації з пневмонією закорковування судин викликає різке падіння рівня кисню в крові.

Таке ускладнення характерне лише для COVID-19, інші легеневі інфекції не викликають подібних симптомів.

Мікротромби небезпечні і з іншої причини. Як зазначають дослідники, їх поява підвищує ризик інфарктів та інсультів.

В цілому пацієнти з високим згортанням крові мали значно гірший прогноз і з більшою ймовірністю потребували госпіталізації та підключення до апарату штучної вентиляції легенів.

Допомогти можуть препарати для розрідження крові

Тепер вчені планують з'ясувати, як саме утворюються мікротромби при коронавірусі.

Це дозволить підібрати ефективні методи лікування, особливо для людей з групи ризику. Зокрема, слід перевірити, чи можуть препарати для розрідження крові поліпшити прогноз для важких пацієнтів з COVID-19.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.