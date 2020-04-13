Пояснили, як коронавірус уникає захисту імунної системи

Дослідники з'ясували, що захисна оболонка, яка оточує шиповані білки SARS-CoV-2, є тоншою, ніж у вірусів типу ВІЛ. Це робить новий коронавірус більш вразливим і дає надію на створення ефективної вакцини.

Коронавірус SARS-CoV-2 містить на оболонці безліч шипованих білків, які потрібні для прикріплення до клітин організму і проникнення всередину них. Ці білки могли б стати легкою мішенню для імунної системи, однак вони покриті молекулами відомими як глікани, які маскують свої вірусні білки та допомагають їм ухилятися від імунної системи організму. Дослідження опублікував сайт Phys.org.

Читайте також: Нелфінавір проти коронавірусу: чи можуть ліки проти ВІЛ здолати COVID-19

Суть дослідження

Команда дослідників з Саутгемптонського університету вивчила структуру "камуфляжу" коронавирусу. Виявилося, що гліканова оболонка у SARS-CoV-2 не така щільна, як у багатьох інших вірусів.

Автори дослідження пояснюють, що у вірусів типу ВІЛ, які подовгу існують в тілі одного господаря і змушені постійно ухилятися від його імунної системи, камуфляж щільним шаром покриває поверхневі білки.

Однак SARS-CoV-2, який використовує тактику швидкого переходу від однієї людини до іншої, захищений набагато гірше.

Така послаблена захисна оболонка нового коронавірусу робить його уразливим для антитіл імунної системи, що також підвищує шанси на створення вакцини.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.