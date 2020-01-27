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Позіхайте на роботі: експерти пояснили, чим це корисно

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Користь позіхання / focus.de

У повсякденному житті, повному стресів, ми рідко приділяємо час відпочинку і перемиканню уваги. Однак експерти запевняють, що нашому мозку потрібна перерва кожні 90 хвилин.

Коли працівник позіхає або ненадовго закриває очі на роботі, це часто призводить до непорозумінь і критики від керівництва. При цьому, вони вимагають від співробітників творчих рішень. Люди намагаються проявити творчий підхід, працюючи ще більше, не відриваючись від екрана комп'ютера. Однак це непродуктивно, пише Focus.

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Приблизно через 90 хвилин людський мозок терміново потребує перерву, щоб отримати додаткову інформацію або розвинути власні ідеї. Якщо ви цього не зробите, продуктивність вашого мозку і, отже, ваша здатність до творчості, знизяться.

Закрийте очі й глибоко дихайте

Уявіть собі акваріум з піском і водою. Вода кришталево чиста, пісок на дні. Якщо ви енергійно їх перемішаєте, пісок підіймається, і вода стане каламутною. Так виглядає стан вашого мозку після безперервної роботи. 

Позіхання допомагає роботі мозку
Позіхання допомагає роботі мозку / foodspot.co.id

"Я закликаю підприємців переосмислити ситуацію: вони повинні не тільки влаштовувати регулярні перерви, а й активно заохочувати працівників до цього. Є багато можливостей: закрити очі, вийти й перевести дух, в ідеалі займатися фізичними вправами, медитувати, слухати розслаблюючу музику і багато іншого", – розповідає експерт з ефективності Мартін Клафек.

Позіхати – це добре

Позіхати теж добре. Великі частини мімічних м'язів розслаблюються, а мозок забезпечується киснем, це корисно для мислення. Тому не критикуйте, коли хтось позіхає, а заспокоюйте, що вони підживлюють свій мозок киснем.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Сон
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