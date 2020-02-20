Позорище, – журналіст про реакцію евакуйованих українців із Уханя на протести в Нових Санжарах

Журналіст Олександр Махов, який на борту літака супроводжував евакуйованих українців із Уханя, розповів про настрої на судні. За його словами, всі пасажири літака – здорові, температури у жодного з них немає. Натомість сам екіпаж – шокований. Причина – протести, що розпочалися в Україні, зокрема у Нових Санжарах на Полтавщині, через прибуття українців із осередку коронавірусу COVID-19.

Коли літак прибув до українського "Борисполя", Махов у фейсбуці зауважив, що медики стежать за ситуацією. Щоправда, пасажири є стомленими, оскільки понад добу ніхто не спав.

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Також він розповів, що переліт з Уханю здійснювали три екіпажі авіакомпанії SkyUp. Махов їх назвав "справжніми героями" та наголосив, що ті зробили титанічний обсяг роботи.

Вже коли літак приземлився в Харкові, Махов зауважив, що екіпаж рятувальної місії – в шоці через протести. За його словами, бортпровідники, пілоти та медики є добровольцями, "які полетіли забирати своїх, бо Україна своїх не кидає".

"Позорище. Всі – в нормі, до слова", – додав він.

Крім того, журналіст показав "легендарний екіпаж рятувальної місії".

Ці люди забрали українців з епіцентру епідемії коронавірусу,

– підписав Махов відповідне фото.

До речі! Літак із Уханя першочергово мав летіти до Харкова. Але через сильний туман він не зміг там приземлитися, тому рушив до Києва. У столиці відбулася дозаправка судна, і воно знову рушило до Харкова.

Що відомо про протести у Нових Санжарах

Вранці 20 лютого українська влада, зокрема, президент Володимир Зеленський, заявили, що евакуйовані українці з Уханю перебуватимуть на 14-денному карантині у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари". Щоправда, чутки про це почали ширитися ще напередодні. Тому місцеві жителі, занепокоївшись ситуацією, уночі проти 20 лютого розпочали протести проти розміщення у Нових Санжарах евакуйованих. Зокрема, вони почали блокувати дороги та дійшло навіть до сутичок з правоохоронцями. Тож, до селища стягнули додаткові сили Нацгвардії та бронетехніку.

Свою поведінку жителі Нових Санжарів, пояснюють тим, що їхнє селище є курортним, і люди його відвідують, щоб відпочити та підлікуватись у санаторіях. Таким чином, вони бояться, що після візиту евакуйованих з Уханя Нові Санжари наберуть дурної слави.

Люди також скаржаться на відсутність будь-якої комунікації з боку влади. Кажуть, що вночі з 19 проти 20 лютого без попереджень влада просто почала звозити до селища військових. А місцевим ніхто не роз’яснив заходи безпеки задля нерозповсюдження ймовірного зараження.

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Додамо, що в Україні поки не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, хоча кількох людей госпіталізували з такою підозрою. Крім того, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. За останньою інформацією, вони вже одужали. Натомість у світі, станом на 19 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 012 людей, а загальна кількість інфікованих становиь 75 119 осіб.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу