Позовів щодо неї є п'ять, всі вони дуже схожі, – Ковтонюк розповів про громадянство Супрун

Окружний адмінстративний суд Києві відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків голови Міністерства здоров'я України. Зокрема судді переконують, що вона має подвійне громадянство. Тема громадянства справді одна з улюблених серед українців.

Про це у прямому ефірі розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Читайте також: Політолог пояснив, чому Супрун не призначили міністеркою

За словами Ковтонюка, позовів щодо Супрун є п'ять і всі вони майже ідентичні.

Окружний адміністративний суд Києва виносив рішення у схожих справах ще у 2017 році: тоді судді підтвердили, що Супрун має право займати свою посаду. Вона на законних підставах є громадянкою України – нещодавно це підтвердив й Петро Порошенко,

– зазначив чиновник.

Й зауважив, що нещодавно у МОЗ був конфлікт з тим же ж судом – через дії, як міністерство вживало щодо ректорів-корупціонерів.

Політик додав, що є чимало документів від усіх відповідних органів, зокрема Державної міграційної служби, які засвідчують, що українське громадянство Супрун – чинне й набуте в законний спосіб.

Читайте також: Як відсторонення Супрун загрожує українцям: пояснення Ковтонюка

"Щодо позбавлення громадянства США – є відповідний процес, передбачений нашим законодавством. Всі дії щодо цього були зроблені", – наголосив заступник міністра охорони здоров'я.



Уляна Супрун

З останнього – Павло Ковтонюк переконаний, що атаки, з якими зіштовхується команда Уляни Супрун, йдуть переважно від трьох категорій осіб. Це популісти, особи, які пов'язані з корупцією, або ж прокремлівські опоненти.

Чому Уляну Супрун відсторонили?Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". Сам Мосійчук не надав обґрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

Дивіться повний випуск інтерв'ю з заступником міністра охорони здоров'я Павлом Ковтонюком за 7 лютого 2019 року: