Працівників швидкої на Буковині відправили на карантин

Через те, що люди при виклику швидкої приховували інформацію, на Буковині довелося відправити на карнтин дві бригади швидкої допомоги. І це у час, коли медиків катастрофічно не вистачає, а викликів побільшало у декілька разів.

Як розповів директор Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Чернівецької області Володимир Єлєнєв у коментарі 24 каналу, наразі 9 осіб ще залишаються в ізоляції, а 2 осіб після вичерпання терміну карантину відпустили.

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Сталося це після того, як пацієнти не зізнавалися, що приїхали з-за кордону або контактували з тим, хто там нещодавно був. Так, в одному з випадків лікарі без костюмів спеціального захисту приїхали до хворих, аби збити температуру. Лише пізніше виявилося, що в одного з пацієнтів був COVID-19.

Перед тим, як направити бригаду швидкої, диспетчер ставить низку питань. На них просять відповідати чесно, аби нікому не нашкодити.

Люди обов’язково повинні сказати про історію подорожей за кордон чи контактів. Але чомусь не кажуть, а для нас це питання захисту персоналу, адже вони повинні знати, чи одягати захисні костюми,

– зазначив Єлєнєв.

За словами керівника центру швидкої меддопомоги у Чернівецькій області, фельдшерів як і водіїв у місті бракує. На інформацію про те, що працівникам підніматимуть зарплатню, поки не відгукнулися люди, які хотіли б долучитися до команди швидкої допомоги.

Окрім того, в області станом на 1 квітня було 10 інфікованих лікарів, які звісно, відсторонені від роботи. З них четверо були інфіковані на робочому місці, за словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, ще 6 інфікувалися не у лікарнях.

На Буковині вже 171 виявлений випадок COVID-19, 5 людей в регіоні померли. Опівночі 3 квітня запровадили режим заборони в’їзду та виїзду з Чернівецької області.



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