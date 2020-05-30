Лікар-інфекціоніст Києва Євген Дубровський заявив, що додаткове навантаження на інфекційні лікарні в Україні створюють пацієнти, яким потрібно обов'язково перевіритися на COVID-19.

Загалом же ситуація у медичних установах залишається складною. Про це Євген Дубровський сказав в інтерв'ю Obozrevatel.

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Лікар зауважив, що працювати стало ще важче, а персонал на чергуванні збільшили. Кількість карет швидкої допомоги також перевищує норму.

Щоб потрапити планово в будь-який стаціонар, треба мати довідку, що у пацієнта немає COVID-19,

– пояснив він.

За словами Дубровського, наплив пацієнтів в "інфекційки" став дуже великим. Наприклад, у Києві є лише три інфекційні лікарні.

"Наплив "швидких" божевільний. Перевантаження відділень. Заповнені реанімаційні бокси. Про навантаження на персонал я взагалі мовчу. Стає зрозумілим, що сталося в Італії", – написав лікар.

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