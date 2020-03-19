Працює у турфірмі та возив за кордон групу людей: деталі про хворого на коронавірус з Житомира

Хворий на коронавірус чоловік з Житомира збрехав про людей, з якими контактував. Виявилось, що 49-річний чоловік повертався з-за кордону не з другом та його сином, а з цілою групою туристів.

Чоловік працює у туристичній фірмі та повертався додому з групою туристів, повідомляє Житомир.info з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина.

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За допомогою соціальних мереж вдалося встановити, від якої турфірми їздила група та де саме вона була. На ранок планують встановити всіх контактних осіб хворого на коронавірус чоловіка.

Пацієнт запевняв, що перебував на самоізоляції, але невідомо, чи були на самоізоляції всі люди з його туристичної групи, адже він про них не згадував взагалі.

Сухомлин розповів, що чисельність туристичної групи поки невідома, і до збору інформації будуть залучені не лише працівники поліції, а й СБУ.

Раніше голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповідав, що хворий вказав, що повертався в Україну разом з другом та його сином, але відмовлявся надати їхні дані.

Також хворий розповідав, що із 7 по 14 березня мандрував Німеччиною та Австрією. За його словами, з того дня він перебував на самоізоляції, а 18 березня у нього з'явилися симптоми коронавірусу.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 21 випадок зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.

Деталі про хворого на коронавірус чоловіка з Житомира: відео Житомир.info



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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