24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Працює у турфірмі та возив за кордон групу людей: деталі про хворого на коронавірус з Житомира

-
Коронавірус у Житомирі: подробиці про хворого / Getty Images

Хворий на коронавірус чоловік з Житомира збрехав про людей, з якими контактував. Виявилось, що 49-річний чоловік повертався з-за кордону не з другом та його сином, а з цілою групою туристів.

Чоловік працює у туристичній фірмі та повертався додому з групою туристів, повідомляє Житомир.info з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина.

До теми В Житомирі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

За допомогою соціальних мереж вдалося встановити, від якої турфірми їздила група та де саме вона була. На ранок планують встановити всіх контактних осіб хворого на коронавірус чоловіка. 

Пацієнт запевняв, що перебував на самоізоляції, але невідомо, чи були на самоізоляції всі люди з його туристичної групи, адже він про них не згадував взагалі. 

Сухомлин розповів, що чисельність туристичної групи поки невідома, і до збору інформації будуть залучені не лише працівники поліції, а й СБУ.

Раніше голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповідав, що хворий вказав, що повертався в Україну разом з другом та його сином, але відмовлявся надати їхні дані.

Також хворий розповідав, що із 7 по 14 березня мандрував Німеччиною та Австрією. За його словами, з того дня він перебував на самоізоляції, а 18 березня у нього з'явилися симптоми коронавірусу. 

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 21 випадок зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.

Деталі про хворого на коронавірус чоловіка з Житомира: відео Житомир.info

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Житомира Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
17 березня 19:27 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук