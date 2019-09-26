Правець: перші симптоми, профілактика та лікування

Правець – це дуже небезпечне захворювання, що може виникнути після будь-яких травм, при яких пошкоджуються шкіра та слизові оболонки, оскільки у рану можуть потрапити спори збудника.

Що це за хвороба? Як, поранившись об шип троянди, можна отримати важкі судоми? І головне – як вберегти себе та близьких від небезпечної недуги – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо! 12-річний хлопчик заразився правцем через подряпини на колінах

Розриви м'язів, спина, вигнута дугою, переломи кісток і параліч черепних нервів – це опис ускладнень, які дає правець.

Правець – що це? Гостре інфекційне захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

Німецький терапевт Артур Ніколайер у 1884 році першим знайшов збудник правця – виділивши токсин із ґрунту. А його далекий колега, японський медик Кітасато Сібасабуро вивчив цю бактерію під мікроскопом. Маленьку, але швидку Clostridium tetani японець знайшов у ранах трупів тих, хто загинув від правця.

Зазначимо, що у першій світовій війні заразитися правцем було дуже легко, адже у солдатів "рана на рані" – ідеальне середовище для спор правця. Воякам, які отримував відкриті поранення, медики вводили антисерум – сироватку крові людей або тварин, яка містила антитіла до хвороби, і могла допомогти впоратися з недугою. Під час першої світової сироватку отримували з крові коней.

Як можна захворіти на правець?

Бактерії правця можуть потрапити у ваш організм через порізи та подряпини, сльози, опіки, укуси тварин, пірсинг, татуювання та ін'єкції, травми очей. Але правець не поширюється від людини до людини.



Найчастіше правцем можна заразитися через подряпини

Правець оточує нас звідусіль: він є навіть на шипах троянди. До слова, вчений Ніколайер 135 років тому знайшов збудник правця саме у землі. Від подряпини, які несуть у собі ризик важкої хвороби, не застрахований ніхто.

Перші симптоми захворювання

Інкубаційний період правця може сягати до 21 дня. Але зазвичай перші симптоми проявляються за десять діб. Основні ознаки – це спазми м'язів обличчя, судоми шлунку, болісна напруга тіла, судоми м'язів спини, ускладнення ковтання, лихоманка, надмірне потовиділення, швидке серцебиття, ламкість у кістках.

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Люди будь-якого віку можуть захворіти на правець, але захворювання є особливо поширеним та серйозним у новонароджених дітей та їхніх матерів, якщо матері не захищені вакциною – правцевим анатоксином. Правець новонароджених переважно є смертельним.



​Симптоми правця

За даними Центру громадського здоров'я України, лише за сім місяців цього року зареєстрували 5 випадків правцю, 1 із них – летальний.

Як вберегти себе від правця?

Єдиним захистом від недуги є вакцинація. Окрім того, вакцина від правця захистить і від дифтерії.

Щепитися може кожен, окрім орієнтовно 5% населення, які мають протипоказання. Це, наприклад, алергічні реакції на складники вакцини, гострі захворювання, вроджені імунодефіцити тощо. Вакцина не завжди вберігає від хвороби. Але від ускладнень і летальних випадків – так.

Уляна Супрун “За календарем профілактичних щеплень, діти від правця мають бути щеплені у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі потрібно ревакцинуватися від хвороби кожні 10 років. Бо приблизно на такий час щеплення формує імунітет до хвороби. Безоплатно вакцинуватися від правця можуть і діти, і дорослі”

Якщо календарних щеплень не було, і коли спори правця все таки потрапили до організму, – після перших симптомів варто одразу ж звернутися до лікаря.

За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі – від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини і її загального стану здоров’я.

Лікування правця

Зазвичай у відділеннях інтенсивної терапії, тобто в реанімації. Перш за все варто промити та продезінфікувати рани, щоби спори бактерії не розмножувалися.

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Тоді лікарі вводять хворому правцевий антитоксин та протиправцевий імуноглобулін, аби нейтралізувати інфекцію. Лікування може включати в себе антибіотики, ліки для зняття скутості м'язів, заспокійливе.

Більшість людей, у яких розвиваються симптоми правця, врешті-решт одужують, але це може зайняти кілька тижнів чи місяців.

Жахливий випадок захворювання правцем

2017 року в США вперше за останні тридцять років дитина захворіла на правець. Шестирічний невакцинований хлопчик просто подряпав собі лоба. Його лікували ледь чи не в повній темряві, бо звуки та світло стали подразниками та стимулювали судоми.



Вакцинація може врятувати вас від захворювання правця

Його прийняли до педіатричного відділення інтенсивної терапії та доглядали в затемненій кімнаті за допомогою вушних пробок і мінімальної стимуляції, бо вони посилювала інтенсивність його спазмів. На 5 день лікування була проведена трахеотомія (розтин стінки трахеї, введення туди трубки чи утворення постійного отвору заради відновлення дихання).

Одужання тривало понад два місяці. Лікування влетіло у копійку: витрати за 74 дні становили майже 812 тисяч доларів. Це без реабілітації, без транспортування та подальших витрат.

А ось в Україні вакцини безкоштовні. Тому ревакцинуватися варто самим і не забути зробити щеплення дітям.