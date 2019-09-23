Правила першого сексу: поради для новачків

Перший секс – завжди бентежний момент. Про що потрібно знати перед першим сексом і чого не варто робити – читайте далі.

Сексологиня Катерина Федорова поділилася універсальними правилами першого сексу. Незалежно від статі, вони підійдуть як підліткам, так і дорослим. Читайте також: Хто з батьків має говорити з дітьми про секс Як підготуватись до першого сексу Презервативи , латексні серветки та лубрикант завжди варто носити з собою. Серветки або паперові рушники теж краще мати при собі.

, латексні серветки та лубрикант завжди варто носити з собою. Серветки або паперові рушники теж краще мати при собі. Завагітніти або заразитися можна з першого разу, тому завжди наполягайте на використанні презерватива та своїй безпеці. Якщо вибору не дають, краще одразу тікати від цієї людини.

від цієї людини. Якщо це ваш перший раз, варто усе обговорити наперед, адже потім може бути пізно. Ви та ваш партнер можуть мати різні уявлення про ваш перший раз.

Усі найбрутальніші фантазії краще відкласти на майбутнє. Пам'ятайте, що для вашого організму – це вперше .

. Якщо це секс чоловіка з чоловіком, краще підготуватися заздалегідь.

Свій перший раз найкраще провезти з тим, про кого не буде соромно згадувати через кілька років. Варто бути впевненими у тому, що ви цього дійсно хочете .

. Поруч обов'язково повинні бути душ та туалет, та й взагалі – для першого сексу краще обирати зручне та безпечне місце.

При першому сексі важлива ніжність . Обидва партнери повинні бути фізично готові до проникнення, а також не варто забувати про лубрикант (він значно полегшить проникнення).

. Обидва партнери повинні бути до проникнення, а також не варто забувати про лубрикант (він значно полегшить проникнення). Також важливо переконатися у тому, що ваш партнер чи партнерка хочуть сексу. Треба бути готовим зупинитися , якщо комусь стане боляче або хтось передумав .

, якщо комусь стане або хтось . У хлопців перший оргазм з іншою людиною може наступити дуже швидко, а у дівчат навпаки – не наступити взагалі. Головне розуміти, що це нормально і так буває майже у всіх.

і так буває майже у всіх. Якщо дівчина каже, що це її перший раз, проте у неї немає крові – не варто вимагати доказів чи звинувачувати у брехні. У багатьох дівчат немає дівочої пліви, а часом вона дуже еластична.

Секс стосується лише вас обох, тому бігти до друзів та критикувати свого партнера – не варто.

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