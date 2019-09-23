Правила першого сексу: поради для новачків
Перший секс – завжди бентежний момент. Про що потрібно знати перед першим сексом і чого не варто робити – читайте далі.
Сексологиня Катерина Федорова поділилася універсальними правилами першого сексу. Незалежно від статі, вони підійдуть як підліткам, так і дорослим.
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Як підготуватись до першого сексу
- Презервативи, латексні серветки та лубрикант завжди варто носити з собою. Серветки або паперові рушники теж краще мати при собі.
- Завагітніти або заразитися можна з першого разу, тому завжди наполягайте на використанні презерватива та своїй безпеці. Якщо вибору не дають, краще одразу тікати від цієї людини.
- Якщо це ваш перший раз, варто усе обговорити наперед, адже потім може бути пізно. Ви та ваш партнер можуть мати різні уявлення про ваш перший раз.
- Усі найбрутальніші фантазії краще відкласти на майбутнє. Пам'ятайте, що для вашого організму – це вперше.
- Якщо це секс чоловіка з чоловіком, краще підготуватися заздалегідь.
- Свій перший раз найкраще провезти з тим, про кого не буде соромно згадувати через кілька років. Варто бути впевненими у тому, що ви цього дійсно хочете.
- Поруч обов'язково повинні бути душ та туалет, та й взагалі – для першого сексу краще обирати зручне та безпечне місце.
- При першому сексі важлива ніжність. Обидва партнери повинні бути фізично готові до проникнення, а також не варто забувати про лубрикант (він значно полегшить проникнення).
- Також важливо переконатися у тому, що ваш партнер чи партнерка хочуть сексу. Треба бути готовим зупинитися, якщо комусь стане боляче або хтось передумав.
- У хлопців перший оргазм з іншою людиною може наступити дуже швидко, а у дівчат навпаки – не наступити взагалі. Головне розуміти, що це нормально і так буває майже у всіх.
- Якщо дівчина каже, що це її перший раз, проте у неї немає крові – не варто вимагати доказів чи звинувачувати у брехні. У багатьох дівчат немає дівочої пліви, а часом вона дуже еластична.
- Секс стосується лише вас обох, тому бігти до друзів та критикувати свого партнера – не варто.
Що робити під час першого сексу
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