Як прибирати на свята: Супрун розповіла про переваги та недоліки безладу

Прибирати до Різдва чи Нового року, бо "як так, велике свято, що люди скажуть, зі старим сміттям в новий рік йти не треба" — традиція суперечлива. Уляна Супрун пояснила суперечливі моменти, щодо користі й шкоди прибирання.

Пані Уляна розповіла як прибирати із користю для фізичного і психічного здоров'я. Про що свідчить надмірна жага до стерильності і які небезпеки приховує безлад.

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Чим шкідливий безлад

Різдво чи не Різдво, але геть захаращувати дім не варто ніколи. Повний безлад шкодить. Ось чому:

Ми почуваємося тривожно, винувато, переймаємося, як же ж то все прибрати й де взяти час, і важко знаходимо потрібні речі. Відтак, безлад погано впливає на наше ментальне здоров'я.

Людям з астмою прибирати у квартирі вкрай важливо. Головні поради стосуються запобігання утворенню плісняви та оселенню кліщів чи мошок, вологого прибирання, та користуванню вентиляцією в кухні та ванній, аби не було надмірної вологості.

Для боротьби з пліснявою пропонують користуватися перекисом водню, оцтом і хлорним відбілювачем, а прибирати милом та водою. Порада прати штори щосезону стосується лише родин, де є хворі на астму, але не всіх.



Для прання слід обирати екозасоби/Фото:Unsplash

Безлад є джерелом стресу, але передусім для жінок. Чоловіків розкидані штани та шкарпетки бентежать рідше. Жінки, що описують свій дім як затишний і приємний, мають нижчий рівень кортизолу та кращий настрій упродовж дня, ніж ті, що згадують в описах бруд і мотлох.

Компульсивне нагромадження речей — це ментальний розлад. Тоді люди захаращують власне житло речами, залишками їжі, мотлохом, сувенірами, коробками, навіть заводять багато домашніх тварин. У нас про таких людей кажуть "плюшкіни".

Це – один із проявів обсесивно-компульсивного розладу, і зумовлений він тим, що в "плюшкіних" власні речі викликають сильний емоційний відгук. Це можна побачити на МРТ: при спогляданні особистого мотлоху сильно активується частина мозку під назвою острівець.

Люди з таким порушенням мають й інші проблеми: неконтрольоване переїдання та надлишкову вагу. Тож якщо у вашій квартирі не пройти, бо все нагромаджено, то варто звернутися до когнітивно-поведінкового терапевта.

Захаращена кухня сприяє переїданню шкідливою їжею. Водночас, впорядковане середовище робить нас щедрими та схильними до здорових харчових виборів.



Чистота на кухні допомагає обирати корисну їжу/Фото:Unsplash

А яка шкода прибирання

Хатня робота становить значну частку фізичної втоми, особливо в жінок і людей старшого віку. При цьому прибирання не є достатнім рівнем фізичної активності, і ніяк не пов'язується зі стрункістю.

Жінки в усьому світі досі виконують більшу частину хатньої роботи. Прибирають офіси, аеропорти чи будинки також переважно жінки. Водночас, перевантаження хатньою роботою пов'язано зі збільшеними ризиками розвитку ментальних розладів. Не треба ставити високі стандарти чистоти собі чи іншим.

Постійний контакт із мийними засобами вдома чи на роботі призводить до прискореного розвитку хвороб легень. Таке спостерігається в жінок, але не в чоловіків. Напрошуються висновки, що займатися професійним прибиранням безпечніше чоловікам, а ось вдома такі обов'язки слід розподіляти між усіма.

Діти, чиї матері під час вагітності займалися професійним прибиранням, більше ризикують мати вади розвитку.

Прагнути зробити із дитячої кімнати аналог операційної не варто. Бо абсолютна стерильність шкодить імунній системі маленьких дітей. Малюки, що в перший рік життя не контактують з брудом, котами та собаками, згодом ймовірніше матимуть алергію, розвинуть автоімунні захворювання чи астму.

Причина парадоксу в тому, що імунна система має пройти навчання на розпізнавання свого, чужого, поганого і нейтрального.

Бактерії, яких собаки приносять на брудних лапах, потрібні для навчання регуляторних Т-клітин в кишківнику. Без їхнього належного тренування імунна система може вважати їжу чимось небезпечним. Коти запобігають розвитку вродженої астми в дітей. Домашні тварини сприяють правильному формуванню мікробіоти кишківника і знижують ризик ожиріння в дітей, народжених шляхом кесаревого розтину.

Взагалі, найкраще середовище для формування імунної системи малюка — це ферма. Але якщо ви живете у квартирі – не біда. Просто тримайте тварин і не заморочуйтеся надмірним прибиранням.

Про мийні засоби



Хімічні засоби для прибирання є шкідливими для людей/Фото:Unsplash

Засоби для прибирання, особливо з біоцидами на кшталт триклозану, на 65% збільшують ризик раку щитоподібної залози.

Користуйтеся, за можливістю, простими засобами для прибирання: водою, милом, оцтом, нашатирним спиртом, содою, хлорним відбілювачем, перекисом, гірчицею, та пральними порошками, дружніми до довкілля. Не варто купувати окремий суперзасіб для кожної поверхні в домі.

Найгірше для здоров'я, коли прибирання — це професія. Ціла низка мийних засобів викликає сенсибілізацію імунної системи, і може стати причиною розвитку астми в дорослому віці. Людям з уже наявною астмою треба бути обережними з мийними засобами, і надавати перевагу милу та теплій воді. До того ж, мийні засоби та дезінфектанти забруднюють водойми.

Нестримне бажання все впорядкувати, знищити мікроби — є одним із можливих проявів обсесивно-компульсивного розладу. Цей той випадок, коли нема чого радіти відсутності порохів на поличках.

Як слід прибирати

Поміркуйте: наскільки важлива для вас впорядкованість, як ви почуваєтеся в безладі та ідеально прибраному домі, що стає систематичною причиною захаращення квартири чи будинку? Складіть комфортний вам план прибирання. Краще прибирати щодня, але потроху, як-от мити після себе ванну і класти все на свої місця, аніж витрачати вихідний день на авгієві стайні власної спальні.

Якщо у вас триває стан, коли про прибирання думати не хочеться і сил немає, хоча прибрати давно треба, почніть з малих кроків.

Щоби менше прибирати, слід прагнути таких речей:

не захламлювати дім зайвим;

прибирати у міру появи безладу;

добре організувати простір;

не купувати речі, які не конче треба;

викидати, перепродавати чи віддавати непотрібне одразу.

Найліпший спосіб миття посуду – це посудомийка. Але поки доводиться мити посуд руками, слід: мити посуд в гумових рукавицях і думати саме про цю роботу, про те наскільки краще стає на кухні, бо ви впоралися з купою тарілок і навіть пательнею, як гарно блищать келихи.

Дослідження показали, що свідоме миття посуду знижує рівень стресу.

Прибирайте всією сім'єю, а не звалюйте все на когось одного. Спільна праця об'єднує людей і може рахуватися як проведений разом час без смартфонів. Вмикайте приємну для вас усіх музику, підспівуйте і прибирайте