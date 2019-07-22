Правильний оргазм: що це та як отримати

Щоб отримати оргазм багатьом жінкам потрібен певний збіг умов і обставин. Це може бути секс з постійним партнером або ж, навпаки, тільки з новим, або тільки від мастурбації.

У будь-якому випадку потрібно зрозуміти – це не добре і не погано. А просто показник того, що ви потребуєте відкритися насолоді, розповіла сексолог Марина Абрамова.

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1. Оргазм тільки з постійним партнером. Це означає, що вам потрібно довіряти партнеру, відчувати себе в безпеці. Адже в момент оргазму ви настільки відкриті й уразливі, що тільки зі своїм чоловіком можете дозволити собі розслабитися.

2. Оргазм при правильних рухах партнера. Правильних особисто для вас. Це може бути випадок з постійним партнером, коли ви вивчили нюанси й особливості один одного.

Однак якщо ви ще не вийшли на рівень, коли він знає ваші "кнопочки" – підкажіть йому самі. Словами чи рухами. Щоб допомогти партнеру дати вам задоволення, ви повинні самі знати себе. Та не ухилятися від цих знань.

3. Оргазм при сильному збудженні. Наприклад, з новим партнером, або ж після довгої розлуки. Це говорить про те, що рутинний секс – не ваша історія. Вам потрібно якомога більше нових емоцій, щоб прийти до бажаної розрядки.

Тут допоможуть сексуальні іграшки, рольові ігри, спільні перегляди еротичних фільмів і багато іншого. Не переносьте всю відповідальність за різноманітність на партнера. Запитайте себе – для кого це важливо.

4. Оргазм під час мастурбації. Так, ми знаємо, як це зробити правильно. Як прискоритися, як сповільнитися, які рухи підігріють, а які доведуть до оргазму.

Попестіть себе так, щоб партнер дивився на вас – це додасть яскравості в відчуття для вас обох. І покажіть йому, як вам подобається – з практикою він зможе дарувати вам відчуття не гірше вас самих.

Немає правильного чи неправильного оргазму. Адже оргазм – це зняття сексуальної напруги, і пік насолоди від близькості з партнером і процесу інтимного спілкування. Отримуйте його таким способом, яким подобається.

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