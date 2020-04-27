Що таке предіабет: симптоми, діагностика та лікування

Більша частина пацієнтів з діагнозом цукровий діабет не знають про своє захворювання. І близько 20% зі всіх хворих мали предіабет.

Предіабет – це проміжний стан гіперглікемії, при якому показники глюкози крові вище норми, але нижче порогових значень для постановки діагнозу цукровий діабет, розповіла фармаколог Галина Бочкарьова, пише 24 канал.

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Симптоми предіабету

В більшості випадків людина з предіабетом не має ніяких скарг. Тому так важливо проводити планову діагностику.

Зазвичай його випадково знаходять під час профілактичних оглядів або коли ви звернулися до лікаря з іншою причиною. Діагноз може звучати так: порушення толерантності до глюкози або порушення глікемії натщесерце.



Предіабет може ніяк не проявлятися / newscientist.com

Як виявити предіабет?

здати глюкозу плазми корові натщесерце;

зробити пероральний глюкозо-толерантний тест.

Лікування предіабету

Предіабет обов'язково треба лікувати, це дозволить знизити ризик розвитку цукрового діабету і серцево-судинних захворювань.

В першу чергу потрібно змінити спосіб життя.

Харчування – ніяких без вуглеводних, кето, малокалорійних, без жирових дієт. Тільки повноцінний різноманітний раціон і дотримання режиму.

Фізична активність – 150 хвилин на тиждень або 30 хвилин кожен день. Виберіть те, що вам до душі – біг, ходьба, плавання, танці – і поступово збільшуйте до 300 хвилин на тиждень.

Ліки. Є і препарати – найефективніший і безпечний для лікування предіабету на цей час Метформін. Але все в комплексі зі зміною способу життя, чарівних таблеток немає, на жаль. У висновках досліджень зазначено, що метформін не настільки ефективний, як зміна способу життя.

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