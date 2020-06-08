Прем'єр Вірменії Пашинян заявив, що одужав від коронавірусу
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що одужав від коронавірусу. За його словами, всі члени його родини також вже подолали хворобу.
Цікаво, що інфекцію у Пашиняна виявили лише 31 травня. А нині він на своїй сторінці у фейсбуці повідомив про те, що повторний тест показав негативний результат.
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За словами політика, він та його сім'я вже двічі пройшли повторний тест на наявність коронавірусу 7 і 8 червня – всі вони виявились негативними.
Відтак, тепер прем'єр Вірменії вважає, що терміни й обставини зараження необхідно переглянути.
Але зараз головне, що ми всі здорові й маємо імунітет. Повертаюся до повноцінної роботи,
– заявив він.
До слова, коронавірус у Пашиняна протікав абсолютно безсимптомно – політик навіть працював віддалено зі своєї резиденції.
Коротко про коронавірус у Вірменії:
- Станом на 8 червня у Вірменії виявили 13 325 випадків зараження коронавірусом (на населення близько 3 мільйонів людей). 4 099 людей вже одужали, але 211 пацієнтів померли від ускладнень.
- 16 березня Вірменія ввела режим надзвичайного стану, який згодом продовжили до 13 червня.
- 18 травня в країні відновили роботу громадського транспорту, але пасажири повинні бути в масках і рукавичках.
- Попри непросту епідеміологічну ситуацію, в країні відкрилися торгові центри та скасували заборону на роботу закладів громадського харчування (раніше вони працювали лише на відкритому повітрі).