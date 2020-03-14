Прем'єр Шмигаль записав звернення щодо епідемії коронавірусу: відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль записав відеозвернення щодо епідемії коронавірусу та карантину в Україні. У ньому він розповів, що Кабінет Міністрів схвалив низку кроків на виконання рішення РНБО про запобігання поширенню епідемії в Україні.

Ситуація з коронавірусом в Україні просувається за помірним сценарієм, а великих спалахів хвороби, на щастя, немає, наголосив Денис Шмигаль у своєму зверненні.

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Ми робимо усе для того, щоб вони і не виникали. Для координації діяльності у нас творено оперативний штаб. Він обробляє поточні дані щодо коронавірусу і надає аналітичні висновки, які будуть основою для ухвалення рішень на рівні країни,

– наголосив прем'єр.

Він запевнив, що український уряд у питаннях упередження спалаху епідемії діятиме швидко, рішуче, з відповідальністю за себе, своїх близьких і країну в цілому.

"Продовжує діяти заборона Кабміну на проведення масових заходів за участю понад 200 осіб і трьохтижневий карантин у навчальних закладах. Починаючи з 16 березня ми закриємо кордони для іноземців. Втім ми завжди раді поверненню наших громадян", – підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, він зазначив, що з 16 березня будуть закриті пункти пропуску на кордонах, а з 17 березня буде закрито авіаційне сполучення України з іншими державами.

Тому закликаю громадян України, які перебувають за кордоном, щонайшвидше повернутися додому. Я також наполегливо закликаю усіх відмовитися не тільки від закордонних подорожей, а й від поїздок між містами України,

– заявив очільник уряду.

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Він також розповів про кроки, до яких вдається уряд аби запобігти розповсюдженню епідемії коронавірусу в Україні:

лікарням передали мільйони масок;

триває закупівля і передача лікарням сотень тисяч тестів на виявлення коронавірусу;

у допомогу лікарням по території України запускають пересувні лабораторії;

тривають перемовини з найбільшими виробниками ліків і аптеками.

"Ми маємо забезпечити кожного усім необхідним, що дасть змогу знизити ризик зараження. Кабінет Міністрів України вже виділив 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту. Ще 500 мільйонів гривень може бути виділено на закупівлю медичного обладнання у разі потреби", – розповів Шмигаль.

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За його словами, наразі в Україні готові 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, а у боротьбі з коронавірусом самовіддано працюють близько 2 тисячі лікарів і 5 тисяч працівників середнього медичного персоналу.

Втім багато чого залежить саме від нас. Дотримання правил особистої гігієни, вчасна самоізоляція, вчасне звернення до лікарів, вчасна турбота про своїх рідних і близьких – це все сьогодні шляхи боротьби з коронавірусом,

– наголосив прем'єр.

Крім того, він звернувся до керівників підприємств і закликав за можливості дозволити людям працювати дистанційно і запровадити жорсткі заходи особистої гігієни та слідкувати, щоб працівники їх неухильно дотримувалися. Голова уряду також наголосив, що особливу турботу потрібно проявити до людей літнього віку, які найбільш вразливі перед хворобою.

"Зателефонуйте своїм близьким, поцікавтеся, як у них справи, підтримайте їх. Поширення коронавірусу – це один з найсерйозніших викликів, який постав зараз перед усією планетою і Україною зокрема. Але спільними діями ми спроможні подолати цю біду. Працюймо разом, працюймо одне для одного, і в нас все буде добре. Будьте здорові", – резюмував Денис Шмигаль.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 березня на території України 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. З них 71-річна жінка з Радомишля померла. Причиною смерті назвали те, що вона вчасно не звернулася до лікарів, коли після повернення з Польщі відчула погіршення стану здоров'я.



Крім того, на території України діє трьохтижневий карантин – до 3 квітня. У цей час закриті усі навчальні заклади, а громадянам рекомендували за можливості працювати дистанційно.



Головні цифри епідемії коронавірусу / інфографіка 24 каналу