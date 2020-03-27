При райлікарнях створять бригади, які виїжджатимуть до людей з підозрою на Covid-19

При центральних районних лікарнях створять мобільні бригади лікарів, які виїжджатимуть на виклики до людей з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив заступник міністра охорони Віктор Ляшко на брифінгу.

Читайте також В Італії померла четверта українка від коронавірусу

"Дано доручення створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади, які складатимуться з водія і медичних працівників, для того щоб на виклики сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги, а також інших медичних працівників ця бригада приїжджала додому до людей, у яких буде підозра на коронавірусну хворобу, для забору зразків для проведення досліджень у вірусологічних лабораторіях", – сказав Ляшко.

За його словами, це зменшить мобільність людей, які мають симптоми коронавірусу, а також необхідність відвідування ними сімейного лікаря чи інші заклади охорони здоров'я для того, щоб здати аналіз.

МОЗ обіцяє повідомити усі контакти згодом.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.