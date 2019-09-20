При якому артеріальному тиску може трапитись інсульт

Не секрет, що зв'язок інсультів і підвищеного тиску давно доведена у великих міжнародних рандомізованих дослідженнях.

В європейських рекомендаціях з лікування артеріальної гіпертонії вказується, що позитивна кореляція (взаємозв'язок) між інсультами та цифрами тиску починається з систолічного тиску (верхнього) 115 мм рт.ст., розповів кардіолог Руслан Шомахов.

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Однак, попри це, вірогідне зменшення смертності та частоти інфарктів і інсультів, починається при загальному зниженні цифр тиску в людей менше 140/90 мм рт.ст. (Ряд досліджень останніх років наполягає на цифрі менш 120/80 мм рт.ст.).



В людей судини мають різну міцність

При якому тиску трапляється інсульт?

Все індивідуально. Чиїсь судини довгий час можуть витримати та тиск 180/100 мм рт.ст. А у когось інсульт трапляється і при тиску 140/90 мм рт.ст. Найголовніше – не шукати той запас міцності, за яких у вас може розвинутися інсульт. Тиск понад 140/90 – величезний червоний прапор, який сигналізує, що ви в небезпеці.

Відповідно, чим вищий тиск, тим вищий ризик інсульту та інфаркту. Результати великих спостережних досліджень показали, що зниження систолічного (верхнього) артеріального тиску всього на 5 мм рт. ст. знижує ризик смертності при інсульті на 14%, від інфаркту на 9%, ризик загальної смертності на 7%.

Якщо ви помітили, що тонометр часто і наполегливо показує більше, ніж 140/90 мм рт.ст. – негайно зверніться до лікаря!

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