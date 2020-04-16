Приблизно 70 тисяч іспанських медсестер можуть бути хворими на COVID-19: шокуюче дослідження
На COVID-19 може бути хвора третина медсестер в Іспанії. Це приблизно 70 тисяч медиків.
Таке дослідження провів Іспанський коледж медсестер, який нарарохує приблизно 300 членів, пише CNN.
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Дослідники надсилали відповідні запитання медсестрам електронною поштою. Майже 30% заявили, що запідозрили у себе COVID-19, адже у них є симптоми.
75% з них вважають, що заразилися інфекцією на роботі. А 35% впевнені, що це трапилось через відсутність засобів індивідуального захисту.
Що відомо проо COVID-19 в Іспанії? Станом на вечір 15 квітня в країні зафіксували 177 тисяч 644 випадків зараження. З них майже 19 тисяч пацієнтів померли, а одужали – понад 70 тисяч.
Місцева влада заявила, що на COVID-19 вже захворіли 27 тисяч 758 медпрацівників. Це приблизно 15% від всіх випадків інфікування в країні.