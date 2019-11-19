Причини безсоння та ефективні способи заснути швидко

Сон – одна з базових потреб людини, брак сну погано впливає на усі аспекти життя людини: від поведінки, настрою до психічного та фізичного здоров'я та загалом на тривалість життя. Однак що робити, коли спати хочеться, але заснути не вдається?

Науково потребу сну пояснюють тим, що до цього змушують гени. Адже діяльність приблизно половини наших генів ритмована. Більшість процесів у нашому тілі – вироблення гормонів, ферментів, зміна артеріального тиску та температури тіла – залежить від часу доби.

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Безсоння – це стан, коли людина втомилася і хоче спати, але заснути не вдається. А через те, що вранці все одно треба прокидатися в певний час, час сну скорочується, людина не висипається і почувається млявою. Тобто, про безсоння можна говорити лише в тому разі, якщо воно впливає на якість життя.

Безсоння – що це? Порушення сну, що зумовлене ослабленням гальмівного процесу в корі головного мозку. Є частим симптомом багатьох хвороб.

Варто також розуміти, що є "хибне безсоння". Воно виникає тоді, коли людина прокинулась пізно, допустимо 11-12 година, а у 23.00 вже лягає спати знову, а заснути не може. Так відбувається тому, що організм просто не втомився. З таким безсонням легко боротися, достатньо просто прокидатися рано.

Оптимальна кількість сну залежить від індивідуальних особливостей та віку людини. Міжнародні рекомендації говорять про те, що ідеальна кількість сну – від 7 до 9 годин для дорослих та від 8 до 10 годин для підлітків.



Варто розрізняти хибне та клінічні порушення сну

Причини безсоння

Головна причина безсоння – стрес. Якщо ви перенервували впродовж дня, або на завтра у вас запланована важлива подія, нервова система перебуває в збудженому стані й таким чином заснути складно.

Надмірна активність перед сном. Фізичні вправи краще виконувати в першій половині дня, однак звичайний перегляд телевізора, читання книги теж активізує роботу мозку, що іноді теж може викликати безсоння.

Ви пропустили час, коли організм був готовий спати. Наш стан підпорядковується індивідуальному ритму викиду гормонів. Зокрема, до вечора рівень кортизолу, який відповідає за відчуття бадьорості, знижується, і ми хочемо спати. Якщо з якоїсь причини вчасно (тобто, коли людину "хилить у сон") лягти не вдалося, організм задає команду знову збадьоритися. Як наслідок відбувається виплеск кортизолу та адреналіну і людина ще 2-3 години не хотітиме спати.

Вживання напоїв, що бадьорять – кава, енергетики, гранатовий сік, зелений чай.

Певні захворювання. Мова не про відчуття болю, яке заважає спати, а про гормональні порушення чи неврологічні хвороби.

Як заснути при безсонні

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Лікування безсоння лікарськими засобами

Медикаменти з категорії снодійних призначаються фахівцем. Більшості з них немає у вільному продажу.

Потрібно розуміти, що приймання безрецептурних препаратів теж повинне контролюватися лікарем. Принаймні необхідно знати, що якщо людина страждає від безсоння в старшому віці, то їй рекомендують приймати половинну дозу снодійних препаратів, а за відсутності позитивного ефекту варто звернутися до лікаря-невролога, адже порушення сну часто пов'язані з неврологічними хворобами або психічною нестійкістю.

Фахівці рекомендують слухати музику для сну з легким гіпнозом – від безсоння таке лікування використовується навіть у медичних клініках.

Метод називається енцефалопатія. Функціональна зміна стану людини досягається спеціальними алгоритмами упорядкування музичного ряду. Навіть якщо безсоння є патологією, то музика для сну здатна вилікувати 80% пацієнтів.



Музика може допомогти людям, що страждають безсонням

Рекомендації покращення сну

Найдієвіший спосіб простий – розслабитись. Намагайтеся забути до ранку усі проблеми та питання, що турбують – робочі моменти, сімейні турботи.

Для того, аби сон був міцним можна прийняти теплу ванну з додаванням відвару м'яти або материнки. Або випити склянку гарячого молока з медом.

Не слід читати книжок та дивитися телевізор чи користуватися комп'ютером.

Важливо обстежитися на предмет виявлення загальних захворювань, адже навіть безсимптомний остеохондроз може спровокувати безсоння.

Також лікарі рекомендують переглянути свій раціон харчування і регулярно займатися спортом – це допоможе нормалізувати сон.

Рекомендована безсольова дієта, відмова від алкогольних напоїв, мінімальне вживання солодощів і випічки. Фізичні навантаження повинні бути помірними та виконуватися лише в першій половині дня.