Причини, чому жарознижувальні не допомагають
Передусім варто зазначити, що єдиними безпечними препаратами для зниження температури у дитини є ібупрофен та парацетамол.
Про те, чому жарознижувальні можуть не працювати, розповіла педіатр Марія Шпит.
До теми: Парацетамол чи ібупрофен: що краще
Важливо: дітям не можна знижувати температуру анальгіном, аспірином, мефенаміновою кислотою, німесулідом та іншими препаратами, окрім парацетамолу та ібупрофену. Й но-шпа, якою б цілющою її не вважали, не може збити температуру.
Чому жарознижувальні можуть погано працювати
- Погана якість самих ліків;
- Розрахунок дози за вказівкою на пакуванні, а не на вагу дитини (однорічна дитина може важити як і 8 кілограмів, так і 14 кілограмів);
- Препарат довго зберігався відкритим;
- Умови зберігання не відповідають вказаним в інструкцій – світло та температура мають вкрай важливе значення;
- Не струсили флакон перед дачею ліків, тим самим дієва речовина нерівномірно розподілилась;
- Не зігріли препарат у руці – холодний препарат діє довше;
- Закутали дитину в купу одягу та закутали під ковдру, аби "пропотіла";
- Дитина має пити не менше 50-70 мілілітрів рідини на один кілограм маси тіла. Якщо ж вона мало п‘є, наростає інтоксикація і температура може гірше знижуватись;
Якщо ви хочете застосувати додатковий метод зниження температури, можна спробувати обтирання теплою водою, легкий душ, прикладання холодного компресу на чоло та в місці проходження магістральних судин (пахви, ліктьова ямка, під колінами, пах, шия).
Якщо у дитини не збивається температура, це не означає. що їй потрібні антибіотики, тому в жодному випадку не призначайте їх самостійно.
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