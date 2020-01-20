Причини, чому жарознижувальні не допомагають

Передусім варто зазначити, що єдиними безпечними препаратами для зниження температури у дитини є ібупрофен та парацетамол.

Про те, чому жарознижувальні можуть не працювати, розповіла педіатр Марія Шпит.

До теми: Парацетамол чи ібупрофен: що краще

Важливо: дітям не можна знижувати температуру анальгіном, аспірином, мефенаміновою кислотою, німесулідом та іншими препаратами, окрім парацетамолу та ібупрофену. Й но-шпа, якою б цілющою її не вважали, не може збити температуру.

Чому жарознижувальні можуть погано працювати

Погана якість самих ліків;

Розрахунок дози за вказівкою на пакуванні, а не на вагу дитини (однорічна дитина може важити як і 8 кілограмів, так і 14 кілограмів);

Препарат довго зберігався відкритим;

Умови зберігання не відповідають вказаним в інструкцій – світло та температура мають вкрай важливе значення;

Не струсили флакон перед дачею ліків, тим самим дієва речовина нерівномірно розподілилась;

Не зігріли препарат у руці – холодний препарат діє довше;

Закутали дитину в купу одягу та закутали під ковдру, аби "пропотіла";

Дитина має пити не менше 50-70 мілілітрів рідини на один кілограм маси тіла. Якщо ж вона мало п‘є, наростає інтоксикація і температура може гірше знижуватись;

Якщо ви хочете застосувати додатковий метод зниження температури, можна спробувати обтирання теплою водою, легкий душ, прикладання холодного компресу на чоло та в місці проходження магістральних судин (пахви, ліктьова ямка, під колінами, пах, шия).

Якщо у дитини не збивається температура, це не означає. що їй потрібні антибіотики, тому в жодному випадку не призначайте їх самостійно.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.