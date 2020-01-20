24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Причини, чому жарознижувальні не допомагають

191 Читать новость на русском
Чому температура не збивається / Unsplash

Передусім варто зазначити, що єдиними безпечними препаратами для зниження температури у дитини є ібупрофен та парацетамол.

Про те, чому жарознижувальні можуть не працювати, розповіла педіатр Марія Шпит.

До теми: Парацетамол чи ібупрофен: що краще

Важливо: дітям не можна знижувати температуру анальгіном, аспірином, мефенаміновою кислотою, німесулідом та іншими препаратами, окрім парацетамолу та ібупрофену. Й но-шпа, якою б цілющою її не вважали, не може збити температуру. 

Чому жарознижувальні можуть погано працювати 

  • Погана якість самих ліків;
  • Розрахунок дози за вказівкою на пакуванні, а не на вагу дитини (однорічна дитина може важити як і 8 кілограмів, так і 14 кілограмів);
  • Препарат довго зберігався відкритим;
  • Умови зберігання не відповідають вказаним в інструкцій – світло та температура мають вкрай важливе значення;
  • Не струсили флакон перед дачею ліків, тим самим дієва речовина нерівномірно розподілилась;
  • Не зігріли препарат у руці – холодний препарат діє довше;
  • Закутали дитину в купу одягу та закутали під ковдру, аби "пропотіла";
  • Дитина має пити не менше 50-70 мілілітрів рідини на один кілограм маси тіла. Якщо ж вона мало п‘є, наростає інтоксикація і температура може гірше знижуватись;

Якщо ви хочете застосувати додатковий метод зниження температури, можна спробувати обтирання теплою водою, легкий душ, прикладання холодного компресу на чоло та в місці проходження магістральних судин (пахви, ліктьова ямка, під колінами, пах, шия).

Якщо у дитини не збивається температура, це не означає. що їй потрібні антибіотики, тому в жодному випадку не призначайте їх самостійно. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Зеленський назвав умову, за якої може піти у відставку
сьогодні
21640
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки Діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
18834
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1207
14 січня 17:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 14743
14 січня 16:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 14991
14 січня 08:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 7323
Новини
Більше новин
Залиште відгук