Придумали ліки проти похмілля: яких симптомів вони позбавляють

Вчені придумали ліки проти похмілля. Дослідження довели, що екстракти деяких рослин можуть зменшити головний біль і нудоту.

Дослідники з British Medical Journal знайшли ліки, які допоможуть позбутися похмілля, пише Anywell.

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Зневоднення через значну кількість алкоголю обумовлене втратою електролітів – мінералів в організмі, які допомагають збалансувати вміст води та рівня кислоти – які значною мірою є причиною найпоширеніших симптомів похмілля: головного болю, нудоти, запаморочення.

Як проводили дослідження

Дослідники розділили 214 здорових дорослих людей на три групи і дали їм різні види препаратів за 34 хвилини до і відразу після того, як вони випивали алкоголь.

Першій групі давали добавки, що містять рослинні екстракти, вітаміни, мінерали та антиоксидантні сполуки. Друга група отримувала добавки без рослинних екстрактів, а третя група приймала плацебо.

Результати експерименту

В результаті, перша група відчувала значно менш серйозні симптоми, ніж інші дві. Середній головний біль був на 35% менший, нудота була на 42% меншою, а тривожність зменшилася на 41%. Це свідчить про те, що екстракти рослин є результатом такого ефекту.

Що стосується наповнення добавки, то вона включала такі екстракти як барбадоська вишня, опунція, гінкго білоба, корінь верби і імбиру, а також вітаміни і мінерали: магній, калій, бікарбонат натрію, цинк, рибофлавін, тіамін і фолієва кислота.

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