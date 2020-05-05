24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Придумали ліки проти похмілля: яких симптомів вони позбавляють

-
Як позбутись похмілля
Як позбутись похмілля / pixabay.com

Вчені придумали ліки проти похмілля. Дослідження довели, що екстракти деяких рослин можуть зменшити головний біль і нудоту.

Дослідники з British Medical Journal знайшли ліки, які допоможуть позбутися похмілля, пише Anywell.

Читайте також: Від якого алкоголю п'яніють найшвидше: рейтинг

Зневоднення через значну кількість алкоголю обумовлене втратою електролітів – мінералів в організмі, які допомагають збалансувати вміст води та рівня кислоти – які значною мірою є причиною найпоширеніших симптомів похмілля: головного болю, нудоти, запаморочення. 

Як проводили дослідження

Дослідники розділили 214 здорових дорослих людей на три групи і дали їм різні види препаратів за 34 хвилини до і відразу після того, як вони випивали алкоголь.

Першій групі давали добавки, що містять рослинні екстракти, вітаміни, мінерали та антиоксидантні сполуки. Друга група отримувала добавки без рослинних екстрактів, а третя група приймала плацебо.

Результати експерименту

В результаті, перша група відчувала значно менш серйозні симптоми, ніж інші дві. Середній головний біль був на 35% менший, нудота була на 42% меншою, а тривожність зменшилася на 41%. Це свідчить про те, що екстракти рослин є результатом такого ефекту.

Що стосується наповнення добавки, то вона включала такі екстракти як барбадоська вишня, опунція, гінкго білоба, корінь верби і імбиру, а також вітаміни і мінерали: магній, калій, бікарбонат натрію, цинк, рибофлавін, тіамін і фолієва кислота.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування дослідження Здорове життя Алкоголь
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда