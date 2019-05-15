Приготування їжі може перетворити приміщення на "отруйні ящики"

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Приготування їжі може перетворити приміщення на "отруйні ящики"
Приготування їжі може перетворити приміщення на "отруйні ящики" / in.pinterest.com

Максимальне забруднення приміщення небезпечними частинками відбувається під час смаження ковбас і стейків.

Про це свідчить дослідження благодійної організації з охорони навколишнього середовища Глобальний план дій (GAP), пише The Guardian.

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Вони виявили, що ультрадисперсні частинки особливо небезпечні для здоров’я. Вони можуть проникати в кровообіг та у життєво важливі органи.

Приготування стейків та сосисок на газовій плиті може спричинити забруднення будинку дрібними частинками. Їх рівень перевищує допустимі рівні в найбільш забруднених містах Землі. У Лондоні пік забруднення приміщення був результатом смаження ковбас і стейків.

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Дослідження встановило, що всередині будинку на кубічний метр було 40 тисяч частинок, а це у сім разів більше, ніж на відкритому повітрі.

Ультрадисперсні частинки PM2,5 у 2015 році привезли до смерті 391 тисяч людей в Європі.

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Теги: Здоров'я Здорове життя
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