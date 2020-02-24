Прикордонники введуть додаткові заходи безпеки через спалах коронавірусу в Італії
Українські прикордонники ведуть посилене візуальне спостереження за пасажирами, що прибувають в Україну з Італії.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".
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Демченко зазначив, що прикордонники ведуть виключно візуальне спостереження. І якщо у них будуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів – радитимуть їм відразу звернутися до медиків та інформуватимуть медичний персонал в аеропортах.
Демченко підкреслив, що українські прикордонники робили це з самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу у світі, і зараз просто приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.
Яка ситуація в Італії з коронавірусом
В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 24 лютого вже відомо про 203 випадки зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.
У яких регіонах Італії є люди заражені коронавірусом COVID-19:
- Ломбардія – 165 людей;
- Венето – 22 людей;
- П'ємонт – 9;
- Емілія-Романья – 3;
- Лаціо – 1 (двоє вже одужали).
Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу
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