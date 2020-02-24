Прикордонники введуть додаткові заходи безпеки через спалах коронавірусу в Італії

Українські прикордонники ведуть посилене візуальне спостереження за пасажирами, що прибувають в Україну з Італії.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

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Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, “За нами залишається тільки посилене спостереження за пасажирами, як в авіаційних пунктах пропуску, так і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформація доведена до всіх наших підрозділів”.

Демченко зазначив, що прикордонники ведуть виключно візуальне спостереження. І якщо у них будуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів – радитимуть їм відразу звернутися до медиків та інформуватимуть медичний персонал в аеропортах.

Демченко підкреслив, що українські прикордонники робили це з самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу у світі, і зараз просто приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 24 лютого вже відомо про 203 випадки зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

У яких регіонах Італії є люди заражені коронавірусом COVID-19:

Ломбардія – 165 людей;

Венето – 22 людей;

П'ємонт – 9;

Емілія-Романья – 3;

Лаціо – 1 (двоє вже одужали).

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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