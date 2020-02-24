24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Прикордонники введуть додаткові заходи безпеки через спалах коронавірусу в Італії

-
Державна прикордонна служба України / dpsu.gov.ua

Українські прикордонники ведуть посилене візуальне спостереження за пасажирами, що прибувають в Україну з Італії.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна". 

Також на темку: В Італії померла четверта людина, в якої виявили коронавірус

 
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко,
“За нами залишається тільки посилене спостереження за пасажирами, як в авіаційних пунктах пропуску, так і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформація доведена до всіх наших підрозділів”.

Демченко зазначив, що прикордонники ведуть виключно візуальне спостереження. І якщо у них будуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів – радитимуть їм відразу звернутися до медиків та інформуватимуть медичний персонал в аеропортах. 

Демченко підкреслив, що українські прикордонники робили це з самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу у світі, і зараз просто приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 24 лютого вже відомо про 203 випадки зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

У яких регіонах Італії є люди заражені коронавірусом COVID-19:

  • Ломбардія – 165 людей;
  • Венето – 22 людей;
  • П'ємонт – 9;
  • Емілія-Романья – 3;
  • Лаціо – 1 (двоє вже одужали).

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Снігопади, ожеледиця і пориви вітру: в Україні оголосили штормове попередження
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Держприкордонслужба Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Профілактика захворювань Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 13:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук