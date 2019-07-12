Прикордонний розлад особистості: що це та чому виникає

Прикордонний розлад особистості (ПРО) характеризується підвищеною тривожністю, емоційною нестійкістю та імпульсивними діями. Всі ці складові сильно впливають на якість життя.

До того ж, при прикордонному розладі особистості часто зустрічається антисоціальна поведінка, самопошкодження і підвищений ризик суїциду, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Причини прикордонного розладу особистості

Генетика. ПРО має доведений спадковий фактор. Правильніше буде сказати схильність. Як і у шизофренії, у ПРО немає єдиного гена, який відповідає за розвиток розладу, але вплив генетики незаперечно.

Нейрофізіологія або як це працює? Під час численних досліджень при використанні нейровізуалізації (МРТ) порівняли пацієнтів з ПРО і здорову контрольну групу. Були виявили аномалії:

Зменшення рівня серотоніну;

Зменшення обсягу гіпокампу, мигдалини та інших областей медіальної скроневої частки головного мозку.

Поведінка пацієнтів і їх симптоми – це продукт особливої ​​будови їх мозку.



Прикордонний розлад особистості виникає через порушення діяльності мозку

Вплив середовища. Тут дуже багато різних міфів. І попри появу даних нейровізуалізації, вони чомусь все ще живі. Найчастіший міф – це вплив на появу ПРО дитячої травми. Дійсно, дослідження свідчать, що в анамнезі у людей з ПРО були випадки насильства в сім'ї, але знову ж таки, не у всіх без винятку. Випадок дитячої травми може лише спровокувати та пробудити спадкову схильність до ПРО, але це не причина його розвитку. Вся справа в мозку.

Чому це важливо?

Коли ми говоримо про діабет, ми не вважаємо, що за допомогою сили волі можна змінювати рівень інсуліну. ПРО – це не примха і не лікується "вихованням", з ним потрібно вчитися жити.

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