Чи можна народжувати природнім шляхом після кесаревого розтину

Згідно з даними Американського Національного інституту здоров'я, вагінальні пологи після попереднього кесаревого розтину успішні у 60-80% випадків️.

Нині наявність рубця на матці в результаті перенесеного кесаревого розтину не є абсолютним протипоказанням до вагінальних пологів, розповідає акушер-гінеколог Тетяна Калиній.

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Якщо вагінальні пологи після КР успішні у 60-80% випадків️, то при повторному КР існує більше ризиків, ніж при вагінальних пологів.

Які ризики можуть виникнути після повторного КР:

інфекційні ускладнення;

кровотечі;

травми внутрішніх органів під час операції.

Показання та протипоказання до вагінальних пологів після кесаревого розтину:

Вагінальні пологи після кесаревого практикуються лише тоді, коли у жінки низький поперечний шов (по лінії трусиків). Натомість їх не проводять в тому випадку, коли був вертикальний або Т-подібний розріз на матці, адже в таких випадках збільшуються ризики розриву матки під час пологів.

Інші протипоказання до вагінальних пологів після КР:

Розрив матки в анамнезі;

Попередні реконструктивні операції на матці;

Тазове передлежання плода;

Розташування плаценти у ділянці рубця на матці;

Більше одного КР в анамнезі;

Відмова жінки від спроби народити природнім шляхом.

Фактори, які підвищують ризик розриву матки:

Короткий інтервал після попереднього КР (менше ніж 24 місяці);

Великий плід;

Багатоплідна вагітність;

Попередній КР проведений в терміні вагітності менше ніж 37 тижнів.

Фактори, які підвищують ймовірність успішних вагінальних пологів:

Зріла шийка матки на момент початку пологів;

Спонтанний початок пологів;

Наявність в анамнезі успішних вагінальних пологів (тобто ВП, КР і знову ВП);

Вік жінки менший ніж 40 років;

Бажання жінки народити через природні пологові шляхи.

Насправді ж, усі ці питання необхідно обговорити з фахівцями, які супроводжують вашу вагітність та прийматимуть пологи.

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