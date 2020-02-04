Чи можна народжувати природнім шляхом після кесаревого розтину
Згідно з даними Американського Національного інституту здоров'я, вагінальні пологи після попереднього кесаревого розтину успішні у 60-80% випадків️.
Нині наявність рубця на матці в результаті перенесеного кесаревого розтину не є абсолютним протипоказанням до вагінальних пологів, розповідає акушер-гінеколог Тетяна Калиній.
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Якщо вагінальні пологи після КР успішні у 60-80% випадків️, то при повторному КР існує більше ризиків, ніж при вагінальних пологів.
Які ризики можуть виникнути після повторного КР:
- інфекційні ускладнення;
- кровотечі;
- травми внутрішніх органів під час операції.
Показання та протипоказання до вагінальних пологів після кесаревого розтину:
Вагінальні пологи після кесаревого практикуються лише тоді, коли у жінки низький поперечний шов (по лінії трусиків). Натомість їх не проводять в тому випадку, коли був вертикальний або Т-подібний розріз на матці, адже в таких випадках збільшуються ризики розриву матки під час пологів.
Інші протипоказання до вагінальних пологів після КР:
- Розрив матки в анамнезі;
- Попередні реконструктивні операції на матці;
- Тазове передлежання плода;
- Розташування плаценти у ділянці рубця на матці;
- Більше одного КР в анамнезі;
- Відмова жінки від спроби народити природнім шляхом.
Фактори, які підвищують ризик розриву матки:
- Короткий інтервал після попереднього КР (менше ніж 24 місяці);
- Великий плід;
- Багатоплідна вагітність;
- Попередній КР проведений в терміні вагітності менше ніж 37 тижнів.
Фактори, які підвищують ймовірність успішних вагінальних пологів:
- Зріла шийка матки на момент початку пологів;
- Спонтанний початок пологів;
- Наявність в анамнезі успішних вагінальних пологів (тобто ВП, КР і знову ВП);
- Вік жінки менший ніж 40 років;
- Бажання жінки народити через природні пологові шляхи.
Насправді ж, усі ці питання необхідно обговорити з фахівцями, які супроводжують вашу вагітність та прийматимуть пологи.
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