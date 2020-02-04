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Чи можна народжувати природнім шляхом після кесаревого розтину

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Народження природнім шляхом після кесаревого розтину / pexels.com

Згідно з даними Американського Національного інституту здоров'я, вагінальні пологи після попереднього кесаревого розтину успішні у 60-80% випадків️.

Нині  наявність рубця на матці в результаті перенесеного кесаревого розтину не є абсолютним протипоказанням до вагінальних пологів, розповідає акушер-гінеколог Тетяна Калиній.

До теми: Чи безпечно народжувати вдома

Якщо вагінальні пологи після КР успішні у 60-80% випадків️, то при повторному КР існує більше ризиків, ніж при вагінальних пологів. 

Які ризики можуть виникнути після повторного КР:

  • інфекційні ускладнення; 
  • кровотечі; 
  • травми внутрішніх органів під час операції.

Показання та протипоказання до вагінальних пологів після кесаревого розтину:

Вагінальні пологи після кесаревого практикуються лише тоді, коли у жінки низький поперечний шов (по лінії трусиків). Натомість їх не проводять в тому випадку, коли був вертикальний або Т-подібний розріз на матці, адже в таких випадках збільшуються ризики розриву матки під час пологів.

Інші протипоказання до вагінальних пологів після КР:

  • Розрив матки в анамнезі;
  • Попередні реконструктивні операції на матці;
  • Тазове передлежання плода;
  • Розташування плаценти у ділянці рубця на матці;
  • Більше одного КР в анамнезі;
  • Відмова жінки від спроби народити природнім шляхом.

Фактори, які підвищують ризик розриву матки:

  • Короткий інтервал після попереднього КР (менше ніж 24 місяці);
  • Великий плід;
  • Багатоплідна вагітність;
  • Попередній КР проведений в терміні вагітності менше ніж 37 тижнів.

Фактори, які підвищують ймовірність успішних вагінальних пологів:

  • Зріла шийка матки на момент початку пологів;
  • Спонтанний початок пологів;
  • Наявність в анамнезі успішних вагінальних пологів (тобто ВП, КР і знову ВП);
  • Вік жінки менший ніж 40 років;
  • Бажання жінки народити через природні пологові шляхи.

Насправді ж, усі ці питання необхідно обговорити з фахівцями, які супроводжують вашу вагітність та прийматимуть пологи.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Діти Новини Здоров'я Медицина Вагітність і пологи
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