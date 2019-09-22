Прищі на спині: чому виникають та як лікувати

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Прищі на спині - чому з'являються і як лікувати
Лікування прищів на спині / unsplash.com

З прищами на спині складніше впоратися, ніж з прищами на обличчі. Але не дивлячись на те, що на спині вони не так помітні, позбутися від них хочеться не менше.

Чому виникають прищі на спині?

В більшості випадків це ті ж причини, що й в акне на обличчі (80% – підвищена чутливість сальних залоз до будь-якого рівня гормонів андрогенів), розповіла дерматолог Світлана Якубовська. 

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Рідше це активне розмноження частини нашої нормальної шкірної флори (грибів роду Малассеза), що називається Маласеза-фолікуліт (висипання більш болючі, сверблять, виникають у вигляді червоних гнійників).

Як лікувати прищі на спині?

1. Золотим стандартом лікування прищів на спині є Бензоїл пероксид. На область спини зручніше застосовувати його в складі спеціальних засобів для очищення шкіри (лінійки Acne Free, ProActiv, PanOxyl), як гель для душу – 1 раз на день ввечері протягом 3 місяців строго по інструкції.

Прищі на спині теж не можна тиснути
Прищі на спині теж не можна тиснути

2. Ретиноїди. Також будуть працювати і на спині (гелі Клензіт, Адаклін, Ретасол). Наносити ввечері після душу щодня. 

3. Точково місцеві Антибіотики (Даверцін, Зеркалін). Не довше 1,5 місяця.

4. Точкові підсушуючі засоби (паста sos від Урьяж, каламін лосьйон і ін) тривало.

5. Намагайтеся не використовувати: звичайні гелі для душу (замініть ваш гель на пінку), скраб (травмує шкіру і гнійники), мило (дегтярное, господарське та ін), і мочалку.

6. Після занять спортом відразу ж приймайте душі і міняйте одяг.

7. Уникайте носіння рюкзака на спині: своїм тертям він може спровокувати появу нових запалень.

8. Намагайтеся не тиснути прищі. Це правило важливо не тільки для обличчя, але і для спини.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Краса Ліки
Джерело: Здоров'я 24
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