Прищі перед менструацією: чому виникають та як їх позбутися
Прищі перед менструацією виникають у багатьох жінок, дослідження і опитування показують, що від цієї проблеми страждає понад 60% жіночого населення.
Виникнення / посилення акне перед менструацією прямо пов'язане з гормональними змінами, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.
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Чому виникають прищі перед менструацією?
Приблизно за 7-10 днів до її початку в організмі спостерігаються такі фізіологічні процеси: ⠀
- зниження рівня естрогенів;
- збільшення рівня прогестерону, який пов'язаний з синтезом тестостерону.
І ось 2 останніх гормони й здатні провокувати активну роботу сальних залоз, в результаті чого шкірного сала стає більше. І в таких умовах запалення виникають набагато частіше. Особливо, якщо у вас жирна шкіра.
Перед менструацією збільшується активність сальних залоз
Як допомогти шкірі? ⠀
1. Не чіпайте обличчя зайвий раз руками й нічого не "колупайте". Видавлені прищі залишають плями та будуть гоїтися до появи наступних висипань.
2. Добре очищайте ваш телефон. Ви просто не уявляєте скільки на ньому бруду, шкірного сала і пилу від постійного контакту з руками, шкірою й оточенням. ⠀
3. Обмежити в цей період чистки, пілінг та інші процедури. Шкіра в цей час досить чутлива. ⠀
4. Засоби з бензоїл пероксидом (Базирон) – відмінно працюють як профілактика розвитку прищів. Замість них можна використовувати масло чайного дерева. ⠀
5. Маски з глиною теж можуть покращити ситуацію. ⠀
6. Засоби з азелаїновою кислотою (Скінорен) можна застосовувати до 2 разів на день в цей період.
7. Ретиноїди зовнішньо, але тільки з жовтня.
8. Менше солодощів, фастфуду, молока, солодких йогуртів тощо. Як би вам не хотілося.
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