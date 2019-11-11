Прищі перед менструацією: чому виникають та як їх позбутися

Прищі перед менструацією виникають у багатьох жінок, дослідження і опитування показують, що від цієї проблеми страждає понад 60% жіночого населення.

Виникнення / посилення акне перед менструацією прямо пов'язане з гормональними змінами, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Чому виникають прищі перед менструацією?

Приблизно за 7-10 днів до її початку в організмі спостерігаються такі фізіологічні процеси: ⠀

- зниження рівня естрогенів;

- збільшення рівня прогестерону, який пов'язаний з синтезом тестостерону.

І ось 2 останніх гормони й здатні провокувати активну роботу сальних залоз, в результаті чого шкірного сала стає більше. І в таких умовах запалення виникають набагато частіше. Особливо, якщо у вас жирна шкіра.



Перед менструацією збільшується активність сальних залоз

Як допомогти шкірі? ⠀

1. Не чіпайте обличчя зайвий раз руками й нічого не "колупайте". Видавлені прищі залишають плями та будуть гоїтися до появи наступних висипань.

2. Добре очищайте ваш телефон. Ви просто не уявляєте скільки на ньому бруду, шкірного сала і пилу від постійного контакту з руками, шкірою й оточенням. ⠀

3. Обмежити в цей період чистки, пілінг та інші процедури. Шкіра в цей час досить чутлива. ⠀

4. Засоби з бензоїл пероксидом (Базирон) – відмінно працюють як профілактика розвитку прищів. Замість них можна використовувати масло чайного дерева. ⠀

5. Маски з глиною теж можуть покращити ситуацію. ⠀

6. Засоби з азелаїновою кислотою (Скінорен) можна застосовувати до 2 разів на день в цей період.

7. Ретиноїди зовнішньо, але тільки з жовтня.

8. Менше солодощів, фастфуду, молока, солодких йогуртів тощо. Як би вам не хотілося.

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