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Приватна лікарня у Києві помилилась з діагнозом на коронавірус

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Приватна клініка зробила хибний тест на коронавірус / 24 канал

У Києві одна з приватних медичних мереж зробила декілька хибних тестів на коронавірус, які показали позитивний результат.

Після проведення референс-лабораторії ці дані не підтвердились. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі 24 каналу. 

До слова Експрес тест-системи для виявлення коронавірусу направили у 8 областей України

"От вам ціна такої роботи. Тест – це робота лікаря в цілому, це не тільки тестування, а також огляд", – наголосив він. 

 
Микола Поворозник, заступник голови КМДА
В приватних лікарнях на сьогодні пропонують проходити тести по визначених цінах, але що це за тести я не знаю, і результати з них я гарантувати не буду .

За його словами, в Києві є 5 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу. Їх можна зробити у 7 лікарнях столиці:

  1. Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
  2. Київська міська клінічна лікарня № 4;
  3. Київська міська клінічна лікарня № 9;
  4. Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
  5. Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
  6. Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
  7. Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Увага! Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.

Коментар Миколи Поворозника про експрес-тести у Києві: відео


Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу 

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Автор: Юлія Гілей
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус в Україні Лікування Медицина
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