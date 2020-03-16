Приватна лікарня у Києві помилилась з діагнозом на коронавірус

У Києві одна з приватних медичних мереж зробила декілька хибних тестів на коронавірус, які показали позитивний результат.

Після проведення референс-лабораторії ці дані не підтвердились. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі 24 каналу.

До слова Експрес тест-системи для виявлення коронавірусу направили у 8 областей України

"От вам ціна такої роботи. Тест – це робота лікаря в цілому, це не тільки тестування, а також огляд", – наголосив він.

Микола Поворозник, заступник голови КМДА В приватних лікарнях на сьогодні пропонують проходити тести по визначених цінах, але що це за тести я не знаю, і результати з них я гарантувати не буду .

За його словами, в Києві є 5 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу. Їх можна зробити у 7 лікарнях столиці:

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва; Київська міська клінічна лікарня № 4; Київська міська клінічна лікарня № 9; Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1; Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2; Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня; Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Увага! Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.

Коментар Миколи Поворозника про експрес-тести у Києві: відео



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