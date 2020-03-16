Приватна лікарня у Києві помилилась з діагнозом на коронавірус
У Києві одна з приватних медичних мереж зробила декілька хибних тестів на коронавірус, які показали позитивний результат.
Після проведення референс-лабораторії ці дані не підтвердились. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі 24 каналу.
До слова Експрес тест-системи для виявлення коронавірусу направили у 8 областей України
"От вам ціна такої роботи. Тест – це робота лікаря в цілому, це не тільки тестування, а також огляд", – наголосив він.
За його словами, в Києві є 5 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу. Їх можна зробити у 7 лікарнях столиці:
- Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
- Київська міська клінічна лікарня № 4;
- Київська міська клінічна лікарня № 9;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
- Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
- Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
Увага! Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.
Коментар Миколи Поворозника про експрес-тести у Києві: відео