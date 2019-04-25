Прийом антибіотиків більше двох місяців підвищує у жінок ризик інфаркту

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Прийом антибіотиків більше двох місяців підвищує у жінок ризик інфаркту
Прийом антибіотиків більше двох місяців підвищує у жінок ризик інфаркту / Unsplash

Ймовірність зіткнутися з інфарктами або інсультами у жінок старшого віку підвищується на 35%. Експерти вважають, що тривале використання цих ліків знищує популяцію здорових бактерій в шлунково-кишковій системі і призводить до дисбалансу, який провокує запальні процеси, звужує кровоносні судини і пошкоджує серце.

До такого висновку дійшли вчені з Tulane University. Приймаючи антибіотики більше двох місяців жінки стикаються з підвищеним ризиком інфарктів і інсультів. Все це справляє цілісний ефект, і чим частіше жінки застосовують антибіотики протягом свого життя, тим вищим стає ризик серцево-судинних захворювань.

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Дослідники дійшли до такого висновку, спостерігаючи за 36,5 тисячами жінок із США. Та зрозуміли, що представниці жіноцтва старші за 60 років на 32% частіше зіштовхувалися з хворобами серця і судин в наступні 8 років після тривалого використання антибіотиків, в порівнянні з тими, хто не приймав їх так довго.

У старшому віці в жінок погіршується імунна система
У старшому віці в жінок погіршується імунна система

Для жінок у віці від 40-ка до 59-ти довгий курс антибіотиків збільшував ймовірність серцево-судинних хвороб на 28%. Серед жінок молодше 40-ка додаткового ризику не зафіксували.

Чим старша жінка, тим гірше працює її імунна система, і вищик ризик бактеріальних інфекцій, які як раз і вимагають тривалих курсів антибіотиків. Це ще один доказ того, що дані ліки необхідно приймати дуже обережно і тільки у виняткових випадках.

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Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Ліки Серцево-судинні захворювання Жіноче здоров’я
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