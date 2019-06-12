Призводять до болю та травм суглобів: Супрун назвала небезпечне взуття

Багато людей вважають, що високі підбори — це важливий атрибут жіночності та краси. Передусім, це стосується патріархального суспільства.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: жінка може носити підбори, якщо їй комфортно фізично та психологічно. При цьому взуття повинно мати хороший супінатор, не тиснути, і з правильно розташованим підбором посередині п'яти.

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Дослідження стверджують: носіння високих підборів підвищує ризик виникнення наростів, мозолів, болю в м'язах та ризик травмуватися. Деякі з цих травм серйозні, до прикладу, переломи гомілки, які потребують досить тривалого лікування та реабілітації. Водночас, в цьому ж дослідженні науковці вказали, що знайшли досить переконливі докази, що високі підбори підвищують впевненість в собі.

Як не дивно, деякі дослідження вказують на зв'язок між носінням взуття на високих підборах та зміцненням м'язів гомілок. Але цей ефект триває протягом 1-3 років. Адже м'язи пристосовуються, щоб максимально утримувати вертикальне положення.

Уляна Супрун “Якщо ж регулярно носити підбори понад чотири роки відбудеться ослаблення чотирьох функціональних м'язів гомілки та розбалансування стопи. При тривалому носінні скорочуються м'язи задньої частини ноги і розслабляються м'язи передньої. Як наслідок — збільшуються ризики травмуватися”.

Високі підбори можуть впливати на механіку ходи. Якщо носити їх постійно, це призводить до збільшення жорсткості Ахілового сухожилля та скорочення литкових м'язів. Тривале носіння такого взуття здатне знизити ефективність м'язів при ходьбі та збільшує ризики травм.

Носіння підборів також збільшує тиск на колінні суглоби, виникає ризик появи дегенеративних змін в суглобах та появи остеоартрозу. Навіть взуття з широкими підборами може шкодити колінам.

Збільшується і тиск на стопу: що вищі підбори – то сильніший тиск. До прикладу, носіння підборів висотою в 7,5 см підвищує тиск на передню частину стопи на 76%. Чим більше навантаження на стопу – тим більш пласкою вона стає.

Тиск на стопу – наслідки біль

поява мозолів

виникнення наростів

збільшення ризику появи підошвенного фасциїту

Лікар Уляна Супрун “ Високі підбори збільшують ризики появи вальгусної деформації стопи — коли кістка великого пальця стопи виходить із суглоба, а пальці з'єднуються. Хоча експерти досі сперечаються з цього приводу. До факторів ризику, які можуть сприяти появі “кісточки” входить також носіння надто вузького взуття, ревматоїдний артрит та спадковість ”.

Через носіння може виникати біль у спині. Все тому, що центр ваги у жінок нижче, ніж у чоловіків. Коли ми стаємо вищі, бо взули підбори, центр ваги зміщується. Для рівноваги організму хочеться або нахилити тулуб, або відставити таз назад, або зігнути коліна. Але при тривалому носінні мозочок навчився тримати рівновагу та рівне положення тіла ціною напруження м'язів спини. Така "компенсація" коштуватиме болю у спині.

Як зменшити ризики від носіння високих підборів:

1. Час від часу виконуйте вправи для зміцнення м'язів стопи та розтягування литкових м'язів. Приклад вправ є у відео тут.

2. Не обирайте вузьке взуття, адже воно може спричинити вростання нігтів. Щоб цього уникнути, під час вибору взуття варто мати з собою вирізану картонку, яка повторює форму вашої ступні. Якщо вона не влазить у взуття — таке взуття краще не брати.

3. Звертайте увагу на вагу, чим більша вага – тим більша сила діє на ступні. Тому Уляна Супрун радить вагітним жінкам на пізньому терміні радять утриматися від носіння підборів — це може деформувати ступню.

4. Якщо ви схильні до набряків – то відмовтеся від взуття на високих підборах, адже воно почне перетискати судини. Натомість зверніться до кардіолога, щоб визначити причину і призначити лікування.

5. Носіть змінне взуття. Людям слід щодня ходити пішки у швидкому темпі, аби уникнути гіподинамії, варикозу та навіть зменшити ризик деменції. Підбори для роботи, кросівки – для міста

А ви знали: Скільки часу в день можна ходити на високих підборах

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