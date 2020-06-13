Про другу хвилю коронавірусу в Україні говорити рано, ще перша не закінчилася, – Ляшко
У МОЗ відзначили, що в Україні досі триває перша хвиля захворюваності на коронавірус. Про другу хвилю поки говорити зарано, але вона відбудеться зі ймовірністю в 70 відсотків.
Оцінив ситуацію з поширення коронавірусу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".
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За словами Ляшка, про нову хвилю не можна говорити за результатами двох – трьох днів.
Також головний санітарний лікар країни зазначив, що друга хвиля COVID-19 в Україні, ймовірно, припаде на захворюваність сезонним грипом.
Другу хвилю я оцінив би у відсотків 70, бо вона ще співпаде зі звичайним грипом та грипоподібним захворюванням. Але там знову ж таки, треба буде дивитися, яка з інфекційних хвороб передує і має головне значення,
– пояснив посадовець.
Він наголосив, що наразі потрібно стежити за епідеміологічною ситуацією як в Україні, так і в усьому світі. Так, зокрема Ляшко навів у приклад Китай, де другої хвилі досі не зафіксували.
Ляшко резюмував, що у МОЗ слідкують за ситуацією і не виключають ймовірність другої хвилі.