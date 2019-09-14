Про що говорить біла пляма в оці
Існує кілька ймовірних причин виникнення білої плями в оці. Таке явище не є окремим захворюванням. Симптом переважно легко піддається лікуванню.
Найпоширенішими причинами такого неприємного явища – є виразки рогівки та пінгвекули, зазначають фахівці.
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Білі плями в оці можуть відрізнятися за ступенем важкості. Деякі можуть бути ледь помітні, інші – викликають багато дискомфорту.
Проте, будь-яке запалення в оці варто тримати під контролем. Тому, при появі білої плями – зверніться до лікаря, навіть якщо дискомфорт від неї мінімальний.
Білі плями в оці можуть бути різного ступеня важкості
Умови, що викликають утворення білої плями в оці
Виразка рогівки – виникає при пошкодженні рогівки ока. Може призводити до пошкоджень зору та навіть сліпоти. Причинами виразок можуть бути опіки, проблеми з контактними лінзами, зовнішні подразники.
Пінгвекули – інша поширена причина білих плям в оці.
Можуть виникнути якщо очі:
- піддаються впливу ультрафіолету;
- контактують з пилом або піском;
- стають сухими;
- подразнюються контактними лінзами.
Зазвичай, плями білі або жовті, утворюються з відкладень жиру чи білка. З'являються на кон'юнктиві, яка є прозорим покриттям білої частини очного яблука. Плями зазвичай неправильної форми та утворюються на частині ока – найближчої до носа.
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