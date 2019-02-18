Про що люди говорять уві сні

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Розмови людей уві сні
Розмови людей уві сні / unsplash.com

Французькі сомнологи (науковці, які вивчають сон) вивчили про що говорять люди уві сні.

Виявилося, що сонне бурмотіння негативніше звичайної мови: в них у чотири рази частіше вживається слово "ні" і в 800 разів частіше – лайливі слова, пише Live Science.

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Щоб це з'ясувати, дослідники запросили 230 добровольців в лабораторію сну і записали близько 900 уривків фраз. Потім фрагменти порівняли із зразками звичайної мови.

У більшості учасників спостерігалися порушення сну. 59% сказаного за ніч не вдалося розібрати – це було невиразне бурмотіння, шепіт або сміх. З того, що піддалося розшифровці – 24% становили негативні висловлювання, 22% містили лайку, в 10% випадків зустрічалося слово "ні".

via GIPHY

На думку доктора Карла Бейз з Колумбійського університету, розмови уві сні мають більш складну структуру, ніж вважалося раніше. Експерт підкреслює, що висловлювання граматично вірні, а це свідчення активної роботи мозку на всіх стадіях сну.

Висновки дослідження співзвучні з теорією "симуляції загрози", згідно з якою людина стикається з неприємностями уві сні, щоб наяву легше їх долати, тобто кошмари – це тренування.

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Теги: Здоров'я Психологія Сон Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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