Про що не варто брехати лікарю

Коли ми йдемо на прийом до медика, то очікуємо, що він допоможе встановити діагноз, призначить лікування або ж запобігти розвиткові хвороб.

На прийомі у лікаря пацієнти можуть дещо прибрехати, не розповісти всю правду. Лікар Катерина Смирнова назвала шість питань, на які потрібно відповісти лише правду, навіть якщо соромно та ніяково.

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1. "Як давно болить?"

Пацієнти часто затягують до візиту лікаря, сподіваючись, що все самостійно пройде. А на прийомі лікар зробив зауваження через те, чому до нього не прийшли раніше.

Відповідайте на питання чесно, не вигадуйте нічого зайвого. Цим ви ускладните постановку діагнозу, а лікування може виявитися неправильним та неефективним.

2. "Чи п'єте призначені ліки?"

Пацієнти через певні причини не п’ють призначені ліки – оригінальний препарат замінили на аналоги, вони непотрібні, вони занадто дорогі, тощо.

Якщо ж збрехати лікарю, то він може подумати, що вони вам не допомогли й експерт призначить сильніші ліки з більш вираженими побічними ефектами. Або ж пацієнту призначать непотрібну діагностику.

3. "Чи маєте інтимні проблеми?"

Якщо ж виникли зміни у тривалості менструального циклу, характеру виділень, біль під час секс – обов’язково про це розкажіть. Це може бути симптомом серйозних захворювань.

4. "Які ліки приймаєте?"

Пацієнти люблять призначити собі ліки чи БАД самостійно, з інформації в інтернеті. Випишіть собі всі ліки/БАДи, які ви вживали, з зазначеним дозуванням і тривалістю прийому.

Деякі препарати можуть призводити до небезпечних побічних ефектів (екстракт зеленого чаю – до ураження печінки, а рідкий хлорофіл — до псевдопорфірії), взаємодіяти з ліками, викликати проблеми з кишечником.

5. "Коли в останній раз здавали цей аналіз?"

Лікар призначає лише необхідні аналізи. До прикладу, пацієнт повинен УЗД щитовидної залози раз на рік, щоб контролювати зростання вузла. А якщо він одного разу пропустив – то не буде помітним розвиток фолікулярного раку, який добре лікується на початкових стадіях. Тому варто відверто розповідати: які аналізи здавали, а які – ні.

6. "Чи все зрозуміло?"

Якщо лікар призначив лікування, а вам нічого не зрозуміло – то запитайте лікаря: "Який у мене діагноз?/Що відбувається в організмі?/ Як діють ліки?/ Як їх приймати? /Коли наступний візит? /Що робити, коли стане погано після вживання препарату?" тощо.

Так ви будете спокійними та не доведеться шукати додаткову інформацію в інтернеті.

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