Про що свідчать рясні виділення під час менструації

У нормі менструація триває 3-7 днів. Перші два-три дні виділення у жінок рясні або ж помірні, після чого вони зменшуються.

Хірург-гінеколог Микита Ванке зазначає, що у перший день допускається деяка кількість згустків крові.

До теми: Чому виникають слабкі виділення під час менструації

Кількість крові, що втрачається при менструації, має становити близько 50-150 мілілітрів, але не менше.

Основні симптоми рясної менструації

рясні місячні зі згустками більше ніж 2-3 днів;

збільшення їх тривалості (понад 7 днів);

проміжок між ними менш ніж 3 тижні (від першого дня попередньої менструації до початку нинішньої);

поява крові в проміжку між місячними;

сильний біль під час менструації, особливо якщо раніше його не було;

відновлення кровотеч після року, коли у жінки настав клімакс;

будь-які інші зміни характеру виділень.



Сильний біль під час менструації – ознака рясної менструації

Тривалість менструального циклу – це індивідуальне поняття, вона може становити 21, а може і 35 днів, і це нормально. Не варто плутати тривалість менструального циклу з тривалістю місячних.

Менструальний цикл – це проміжок часу від першого дня менструації до початку наступної.

Чому виникає рясна менструація

Патологічний процес в матці — міома, поліпи, ендометріоз, онкологічні захворювання. Порушення функцій печінки, залоз внутрішньої секреції, системи згортання крові (неполадки в механізмі, зупиняє кровотечу). Дієта з переважанням кисломолочних продуктів (йогурту, кефіру, сиру), які змушують печінку виробляти ферменти, що перешкоджають згортанню крові. Прийом деяких ліків (аспірину та інші речовин, що розчиняють тромби). Дефіцит вітамінів С, Р, К, кальцію та інших біологічно активних речовин і мінералів, що регулюють процес тромбоутворення. Мимовільне переривання вагітності або стан після аборту.

Лікування рясних менструацій залежить від причин.

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