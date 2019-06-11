Про що свідчать рясні виділення під час менструації
У нормі менструація триває 3-7 днів. Перші два-три дні виділення у жінок рясні або ж помірні, після чого вони зменшуються.
Хірург-гінеколог Микита Ванке зазначає, що у перший день допускається деяка кількість згустків крові.
До теми: Чому виникають слабкі виділення під час менструації
Кількість крові, що втрачається при менструації, має становити близько 50-150 мілілітрів, але не менше.
Основні симптоми рясної менструації
- рясні місячні зі згустками більше ніж 2-3 днів;
- збільшення їх тривалості (понад 7 днів);
- проміжок між ними менш ніж 3 тижні (від першого дня попередньої менструації до початку нинішньої);
- поява крові в проміжку між місячними;
- сильний біль під час менструації, особливо якщо раніше його не було;
- відновлення кровотеч після року, коли у жінки настав клімакс;
- будь-які інші зміни характеру виділень.
Сильний біль під час менструації – ознака рясної менструації
Тривалість менструального циклу – це індивідуальне поняття, вона може становити 21, а може і 35 днів, і це нормально. Не варто плутати тривалість менструального циклу з тривалістю місячних.
Менструальний цикл – це проміжок часу від першого дня менструації до початку наступної.
Чому виникає рясна менструація
- Патологічний процес в матці — міома, поліпи, ендометріоз, онкологічні захворювання.
- Порушення функцій печінки, залоз внутрішньої секреції, системи згортання крові (неполадки в механізмі, зупиняє кровотечу).
- Дієта з переважанням кисломолочних продуктів (йогурту, кефіру, сиру), які змушують печінку виробляти ферменти, що перешкоджають згортанню крові.
- Прийом деяких ліків (аспірину та інші речовин, що розчиняють тромби).
- Дефіцит вітамінів С, Р, К, кальцію та інших біологічно активних речовин і мінералів, що регулюють процес тромбоутворення.
- Мимовільне переривання вагітності або стан після аборту.
Лікування рясних менструацій залежить від причин.
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