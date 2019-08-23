Про що свідчить колір нальоту на зубах

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Про що свідчить колір нальоту на зубах
Про що свідчить колір нальоту на зубах / shrewsburynjdentist.com

Зубний наліт – суміш залишків їжі, відторгнутих клітин слизової рота і бактерій. Навіть у здорової людини наліт завжди з'являється після вживання їжі і легко видаляється при регулярному чищенні зубів.

За кольором нальоту на зубах можна з'ясувати причину його появи, – зазначає стоматолог Юлія Селютіна.

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1. Жовтий наліт

Якщо ви стали помічати, що на ваших зубах або зубах вашої дитини з'явився жовтий наліт, то це наслідки:

  • неправильного догляду – неякісна гігієна, погана чистка зубів;
  • харчування – дитина засинає з пляшкою молока, суміші або компоту, дорослий курить, часто п'є каву, міцний чай або напої їжу, які можуть забарвити зуби;
  • прийом антибіотиків — дотримуйтесь правил гігієни і харчування, не робіть знижок на хворобу, щоб лягти спати з нечищеними зубами.

Після одужання змінюйте щітку на нову.

2. Іржавий або коричневий наліт

Його причини:

  1. прийом препаратів заліза,
  2. підвищений вміст заліза у водопровідній воді.

Зчищається нескладно, але з'являється протягом всього часу дії заліза. Усувати наліт варто після закінчення лікування.

Якщо ж причиною є вода – то потрібно регулярно проходити професійну гігієну та поставити фільтри.

3. Сірий колір нальоту

Він свідчить про:

1) чистку зубів без пасти;

2) зміну джерела води (сіруватий або темніший наліт, погано зчищається в домашніх умовах) при поїздці в інше місто / країну;

3) полоскання антисептичними розчинами або настоями ромашки, кори дуба для лікування ясен.

Проводити професійну чистку зубів потрібно кожні 6 місяців
Проводити професійну чистку зубів потрібно кожні 6 місяців

4. Зелений наліт

Його причина – хромогенні гриби і бактерії, в складі яких є хлорофіл — він забарвлює емаль в зеленуватий колір.

Зазвичай утворюється на молочних зубах (5–6 років). Наліт зчищати складно, краще звернутися до стоматолога.

5. Чорний наліт

Це наліт Прістлі, який з'являється через пігментоутворювальних бактерій. Часто виникає у дітей, які мають проблеми з шлунково-кишковими трактом.

Наліт Прістлі оперізує зуб переважно біля ясен і не зчищається в домашніх умовах.

Після профчистки у стоматолога наліт через деякий час утворюється знову, але з віком перестає з'являтися.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Стоматологія Гігієна Профілактика захворювань
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