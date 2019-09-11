Про що свідчить здатність добре запам'ятовувати обличчя

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Запам'ятовування облич
Запам'ятовування облич / independent.co.uk

Психологи стверджують, що по тому, чи добре людина запам'ятовує обличчя, можна зробити висновки про її тип особистості.

Експерименти британських дослідників показали, що люди з розвиненою емпатією запам'ятовують обличчя набагато краще тих, кому емпатії не вистачає, пише Medicalxpress.

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Крім того, хороша пам'ять на обличчя корелює з низьким рівнем тривожності. Психологи з Єгипту і Великобританії наполягають, що жінки краще за чоловіків запам'ятовують обличчя оточення.

Жінки краще запам'ятовують обличчя
Жінки краще запам'ятовують обличчя

Нещодавно вчені вирішили перевірити, як ця здатність пов'язана з екстравертністю та інтровертністю. В одному з попередніх досліджень взяли участь 20 яскраво виражених екстравертів та 23 типових інтровертів. Їх вибрали з 339 добровольців. Виявилося, що екстраверти значно краще інтровертів запам'ятовують обличчя.

У новому дослідженні брали участь 100 добровольців з різними показниками за шкалою екстраверсії. Піддослідним показували фотографії знаменитостей і просили назвати ім'я людини на знімку і повідомити про нього додаткову інформацію. В іншому завданні учасникам потрібно було порівняти кілька фотографій і спробувати вгадати, чи на них різні люди або ті самі.

Екстраверти краще впоралися з тестом по знаменитостях, другий тест не показав вагомої кореляції.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
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