Про які хвороби може розповісти колір виділень з носа
У більшості людей траплялися випадки, коли колір нежитю видавався підозрілим. Колір носового слизу у деяких випадках й справді може вказати на вид захворювання.
Розшифровкою нежитю поділилася лікарка Анна Котович.
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- Прозорий колір
Зберігайте спокій, адже це цілком нормальний колір слизу і ніяких причин для тривоги немає. Але варто зазначити, що він також може бути й симптомом алергії, реакцією на холодне чи сухе повітря або першою ознакою застуди.
- Каламутний або білий
Найчастіше це ознака вірусної застуди, але деколи його винуватцем можуть стати сухе повітря або деякі продукти, такі як: молочка, кава, чай, алкоголь.
При тривалому нежитю варто звернутися до лікаря / Unsplash
- Жовтий
Може бути ознакою бактеріальної інфекції, але віруси теж можуть іноді викликати такі зміни носового слизу. Під час застуди носовий слиз спершу водянистий і прозорий, а згодом густіє та набуває жовтого чи зеленого відтінку. Білі кров'яні клітини імунної системи поспішають на допомогу, щоб боротися і знищити ворога. Після того, як клітини зробили свою роботу, вони змиваються зі слизом, й тоді він набуває жовтого кольору.
- Зелений
Або організм використовує велику кількість білих кров'яних тілець для боротьби з інфекцією й вони гинуть, або організм програє битву і приєдналася бактеріальна інфекція.
- Рожевий або червоний
Рожевий або червоний носовий слиз ознаки кровоточивості, яка часто може виникнути після застуди.
- Коричневий
Коричневий нежить може виникнути через вдихання бруду.
- Чорний
Може сигналізувати про грибкову інфекцію.
Під час нежитю пийте більше рідини, використовуйте сольові розчини для промивання носа та вмикайте зволожувач повітря. У будь-яких незрозумілих ситуаціях варто звернутися до лікаря.
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