24 канал техно lifestyle Економіка спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
more

Про які хвороби може розповісти колір виділень з носа

357 Читать новость на русском
Що означає колір нежитю / Pixabay

У більшості людей траплялися випадки, коли колір нежитю видавався підозрілим. Колір носового слизу у деяких випадках й справді може вказати на вид захворювання.

Розшифровкою нежитю поділилася лікарка Анна Котович. 

До теми: Як відрізнити кір від краснухи: основні симптоми

  • Прозорий колір
    Зберігайте спокій, адже це цілком нормальний колір слизу і ніяких причин для тривоги немає. Але варто зазначити, що він також може бути й симптомом алергії, реакцією на холодне чи сухе повітря або першою ознакою застуди.
     
  • Каламутний або білий
    Найчастіше це ознака вірусної застуди, але деколи його винуватцем можуть стати сухе повітря або деякі продукти, такі як: молочка, кава, чай, алкоголь.

Що означає колір нежиті
При тривалому нежитю варто звернутися до лікаря / Unsplash

  • Жовтий
    Може бути ознакою бактеріальної інфекції, але віруси теж можуть іноді викликати такі зміни носового слизу. Під час застуди носовий слиз спершу водянистий і прозорий, а згодом густіє та набуває жовтого чи зеленого відтінку. Білі кров'яні клітини імунної системи поспішають на допомогу, щоб боротися і знищити ворога. Після того, як клітини зробили свою роботу, вони змиваються зі слизом, й тоді він набуває жовтого кольору.
     
  • Зелений
    Або організм використовує велику кількість білих кров'яних тілець для боротьби з інфекцією й вони гинуть, або організм програє битву і приєдналася бактеріальна інфекція.
     
  • Рожевий або червоний
    Рожевий або червоний носовий слиз ознаки кровоточивості, яка часто може виникнути після застуди.
     
  • Коричневий
    Коричневий нежить може виникнути через вдихання бруду. 
     
  • Чорний
    Може сигналізувати про грибкову інфекцію.

Під час нежитю пийте більше рідини, використовуйте сольові розчини для промивання носа та вмикайте зволожувач повітря. У будь-яких незрозумілих ситуаціях варто звернутися до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Дочка покійного Кузьми Скрябіна вийшла заміж: фото
сьогодні
11276
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Інфекція Грип в Україні
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
20 грудня 17:30 8 публікацій про здоров'я, від яких найбільше "бомбануло" у 2019 році
Анастасія Кушпіт 882
18 грудня 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
Вероніка Климська 1901
17 грудня 20:00 Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році
Олена Кандяк 467
17 грудня 15:41 Скандали у МОЗ: хто звільнився через незгоду з новим керівництвом
Анастасія Кушпіт 604
17 грудня 11:00 Найпопулярніші пластичні операції, які зробили українки у 2019 році
Анастасія Манюхіна 1429
Новини
Більше новин
Залиште відгук