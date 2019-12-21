Про які хвороби може розповісти колір виділень з носа

У більшості людей траплялися випадки, коли колір нежитю видавався підозрілим. Колір носового слизу у деяких випадках й справді може вказати на вид захворювання.

Розшифровкою нежитю поділилася лікарка Анна Котович.

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Прозорий колір

Зберігайте спокій, адже це цілком нормальний колір слизу і ніяких причин для тривоги немає. Але варто зазначити, що він також може бути й симптомом алергії, реакцією на холодне чи сухе повітря або першою ознакою застуди.



Зберігайте спокій, адже це цілком нормальний колір слизу і ніяких причин для тривоги немає. Але варто зазначити, що він також може бути й симптомом алергії, реакцією на холодне чи сухе повітря або першою ознакою застуди. Каламутний або білий

Найчастіше це ознака вірусної застуди, але деколи його винуватцем можуть стати сухе повітря або деякі продукти, такі як: молочка, кава, чай, алкоголь.



При тривалому нежитю варто звернутися до лікаря / Unsplash

Жовтий

Може бути ознакою бактеріальної інфекції, але віруси теж можуть іноді викликати такі зміни носового слизу. Під час застуди носовий слиз спершу водянистий і прозорий, а згодом густіє та набуває жовтого чи зеленого відтінку. Білі кров'яні клітини імунної системи поспішають на допомогу, щоб боротися і знищити ворога. Після того, як клітини зробили свою роботу, вони змиваються зі слизом, й тоді він набуває жовтого кольору.



Може бути ознакою бактеріальної інфекції, але віруси теж можуть іноді викликати такі зміни носового слизу. Під час застуди носовий слиз спершу водянистий і прозорий, а згодом густіє та набуває жовтого чи зеленого відтінку. Білі кров'яні клітини імунної системи поспішають на допомогу, щоб боротися і знищити ворога. Після того, як клітини зробили свою роботу, вони змиваються зі слизом, й тоді він набуває жовтого кольору. Зелений

Або організм використовує велику кількість білих кров'яних тілець для боротьби з інфекцією й вони гинуть, або організм програє битву і приєдналася бактеріальна інфекція.



Або організм використовує велику кількість білих кров'яних тілець для боротьби з інфекцією й вони гинуть, або організм програє битву і приєдналася бактеріальна інфекція. Рожевий або червоний

Рожевий або червоний носовий слиз ознаки кровоточивості, яка часто може виникнути після застуди.



Рожевий або червоний носовий слиз ознаки кровоточивості, яка часто може виникнути після застуди. Коричневий

Коричневий нежить може виникнути через вдихання бруду.



Коричневий нежить може виникнути через вдихання бруду. Чорний

Може сигналізувати про грибкову інфекцію.

Під час нежитю пийте більше рідини, використовуйте сольові розчини для промивання носа та вмикайте зволожувач повітря. У будь-яких незрозумілих ситуаціях варто звернутися до лікаря.

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