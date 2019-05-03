Про які хвороби може розповісти стан стоп

Наш організм часто сигналізує про наявність хвороб через певні ознаки. У Великобританії вчені зазначають, що потрібно особливо ретельно стежити за станом стоп і вчасно виявляти проблеми.

За станом стопи можна виявити розвиток серцево-судинних хвороб, пише Express.

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Якщо стопа холодна та бліда, то це може бути ознакою проблем з серцем – результатом порушеного кровообігу через закупорені артерії.

Діагностувати ранній артрит можна за станом дрібних кісточок і суглобів стоп.

Якщо у людини діабет, то їй потрібно частіше відвідувати ортопеда. Адже ця хвороба порушує чутливість у кінцівках, і людина часом не відчуває, як з'являються мозолі та рани.



Людям з діабетом потрібно частіше відвідувати ортопеда

Проблеми з стопами можуть часто вказувати на неврологічні хвороби та аритмію. Ранні ознаки недуг можуть вказувати на постійну м'язову слабкість в кінцівках.

Аритмія – що це? Це порушення діяльності серця, пов’язане з нерегулярністю його скорочення. Пришвидшене (тахікардія) або ж сповільнене (брадикардія) – воно однаково шкідливе для здоров’я організму.

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