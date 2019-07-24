Про які хвороби може свідчити часте позіхання

Позіхання – це мимовільний рефлекс, який сигналізує про потребу відпочинку, а також може виникнути через "ланцюгову реакцію". В середньому щодня людина робить від 7 до 23 позіхань.

Позіхання – це нормальне явище, проте якщо людина стала позіхати частіше, це може бути сигналом до проблем зі здоров'ям. Про це повідомляє Лайфхакер.

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Синдром хронічної втоми

Найпоширенішою причиною позіхання є синдром хронічної втоми. Через те, що людина знаходиться у постійному стресі – вона частіше позіхає. Найчастіше хронічна втома виникає в тих, хто понаднормово працює, мало спить, харчується нездоровою їжею та не займається спортом.

Хронічну втому від звичайної відрізняє постійність і позбутися від неї за допомогою восьмигодинного сну чи довготривалого відпочинку не вийде. Така втома може тривати кілька місяців чи років.

Синдром обструктивного апное

Ми вже зрозуміли, що недолік сну чи його відсутність вимотують організм, а втома викликає позіхання. Проте люди з синдромом апное можуть лягати вчасно та спати вісім годин на день і при цьому все одно відчуватимуть втому.

Синдром обструктивного апное проявляється у короткочасній зупинці дихання під час сну. Після відновлення потоку повітря сплячий може прокинутися з відчуттям задухи чи кілька разів гучно "прохропіти". Ця хвороба є поширеною, через що кожен п'ятий дорослий має легку форму апное і часто люди навіть не здогадуються, що у них є цей синдром.

Ожиріння

У людей з ожирінням позіхання може виникнути внаслідок двох причин: незбалансована дієта чи порушення роботи щитоподібної залози. Це пов'язано зі змінами гормонального фону, які ведуть за собою сонливість і втому.

Депресія

Під час депресії позіхання може бути викликане підвищеним кортизолом в крові чи навіть вживанням антидепресантів. Наприклад, циталопрам і флуоксетин – підвищують кількість гормону серотоніну, який призводить до втоми.

Тривожний розлад

Тривожний розлад також супроводжується стресом та підвищенням рівня кортизолу. Чим сильніше почуття тривоги, тим частіше людина позіхає.

Захворювання серця

У випадках порушення роботи серця позіхання може викликати стимуляцію нерва, який з'єднує головний мозок з серцем та органами шлунково-кишкового тракту. У цьому випадку позіхання виникає через зниження кров'яного тиску та сповільнення серцевого ритму.

Інсульт

Часте позіхання – типова поведінка людини, яка щойно пережила інсульт. Медики вважають, що цей процес допомагає відрегулювати температуру тіла та мозку, температура яких підвищується під час інсульту. Також позіхання може посилитися перед інсультом, тому варто звернути увагу на власне самопочуття.

Розсіяний склероз

Позіхання у пацієнтів з розсіяним склерозом пов'язано з ураженням стовбура головного мозку, адже цей відділ регулює роботу гортані, жувальних та мімічних м'язів. Отже, зміни у стовбурі головного мозку призводять до мимовільних рефлексів, зокрема позіхання і жування.

Пухлина головного мозку

Часте позіхання є рідкісним, проте також ймовірним симптомом пухлини мозку. Це знову ж таки пов'язано з постійною втомою.

Порушення роботи печінки

Гормональний дисбаланс та викликана ним сильна втома може викликати позіхання й у тих людей, які страждають хворобами печінки.

Епілепсія

Найрідше позіхання проявляється як симптом у людей з епілепсією. У цьому випадку це реакція організму на напругу скроневих часток головного мозку, в яких відбуваються спазми.

Додаткові фактори виникнення частого позіхання

Часом позіхання виникає як побічні дії від вживання деяких лікарських препаратів. Її можуть викликати:

Антигістамінні засоби: вони пригнічують нервову систему, тим самим викликаючи сонливість і позіхання.

Знеболювальні: Деякі знеболювальні можуть викликати позіхання через те, що викликають сонливість, особливо анальгетики на основі опіатів, такі як бупренорфін, налбуфин чи кодеїн.

Ліки для зниження тиску: такі ліки здатні викликають сонливість через уповільнення серцевого ритму.

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