Про які хвороби символізують прищі на обличчі: корисна інфографіка

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Висипи на обличчі можуть сигналізувати про хворі внутрішні органи
Висипи на обличчі можуть сигналізувати про хворі внутрішні органи / Колаж: 24 канал

Висипання на шкірі не завжди пов'язані із проблемною шкірою. Інколи прищі – це сигнал про хворі внутрішні органи.

Щоб знати, що відбувається з вашим організмом, варто придивитися, де зосереджені висипання.

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Що означають прищі на чолі

Прищі на верхній частині чола говорять про проблеми з травною системою – товстим кишківником і сечовим міхуром або можуть свідчити про гормональні зміни. При цьому, за словами експертів, прищі на верхній ділянці лоба можуть виникати через подразнення, наприклад, ви спітніли в головному уборі.

Якщо висипання з’явилися у нижній частині чола, то людина, ймовірно, страждає від безсоння, сильного стресу або поганої циркуляції крові по організму.

Висип на носі

Прищі на носі показують порушення серцево-судинної системи. Також це може свідчити про погане харчування. Якщо висипи на переніссі – значить печінка погано очищує кров.

Акне біля очей

Якщо обсипає прищами біля очей – у вас погано працюють нирки та не вистачає вітамінів.

Висип біля губ

Зверніть увагу на роботу травної системи, якщо у вас прищі біля губ. Тоді можуть виникати закрепи, розлад шлунку, кишкові кольки.

Ця частина обличчя, як і зона біля очей, дуже чутлива. Шкіру можуть подразнювати залишки кислих продуктів (лимон чи оцет в основі соусів) і викликати запалення. Водночас залишки жирних смажених продуктів можуть блокувати пори. Як результат – висипи біля губ.

Прищі на щоках

Прищі на щоках – це сигнал про проблеми із шлунком чи кишківником. При цьому недоліки на правій щоці вказують, що вам слід кинути курити та перестати нервуватися. А проблеми на лівій щоці вказують на нездорову печінку.

Висипання на підборідді

Прищі на підборідді і нижній щелепі з'являються внаслідок порушення ендокринної системи, хвороб репродуктивних органів та нирок. Прищі у цих частинах обличчя пов'язані як з менструальним циклом у жінок, так і з хронічним гормональним дисбалансом.

Також це вказує на зловживання кавою або алкоголем та низький імунітет.

При постійних висипаннях фахівці радять пройти медичне обстеження. А також переглянути свій раціон та дотримуватися гігієни – не торкатися немитими руками до обличчя, вмиватися теплою (не гарячою чи крижаною) водою вранці та ввечері.


Що означають висипання на обличчі

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Інфографіка Дерматологія Здорове життя Краса
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