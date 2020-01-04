Про які хвороби свідчить колір вашої сечі

Сеча може багато розповісти про стан здоров'я людини. Для цього не обов'язково бруднити руки та мочитися в чашку – достатньо лише подивитися в унітаз.

Пам'ятайте, що деякі харчові продукти, барвники та лікарські засоби також можуть впливати на колір сечі, повідомляє Healthline.

До теми: Зміна кольору сечі після буряка може свідчити про хвороби

Прозорий колір сечі

Якщо ваша сеча стала повністю прозорою і не має жовтого відтінку, скоріше за все, ви п'єте занадто багато води. Надлишок води розбавляє вміст електроліту в вашому організмі, й хоч рідко, але це може привести до водної інтоксикації. Цю проблему легко вирішити, адже достатньо просто споживати менше рідини.

Колір лимонаду або світлого пива

Це ідеальний колір сечі, тому вам немає чого перейматись.

Бурштиновий або мідний колір

Ймовірно, що ви п'єте недостатню кількість води, адже сеча занадто концентрована. Це не критичний стан і його легко усунути, якщо прислухатись до організму.

Втім іноді це може свідчити про хворобу печінки, нирок або жовчних шляхів.

Червоний колір

Часто червоний колір сечі змінюється після вживання буряка, але іноді він може сповістити про внутрішню кровотечу, травми органів, інфекцію простати, сечового міхура, нирок чи навіть рак.

Коричневий або помаранчевий відтінок

Ці відтінки сигналізують про сильне зневоднення організму. Блювота, діарея та лихоманка змушують організм швидко втрачати воду і є частими причинами зневоднення. На щастя, більшість здорових дорослих можуть легко позбутись цієї проблеми, випиваючи достатню кількість води з електролітами.

Але зауважте, що цей відтінок може свідчити про такі проблеми зі здоров'ям:

захворювання нирок;

сечокам'яну хворобу;

хворобу печінки;

вагініт;

простатит;

статеві інфекції або сечовивідних шляхів;

порфірію – рідкісне генетичне захворювання крові;

Зверніть увагу на самопочуття та на запах сечі – він не повинен бути занадто різким або "рибним".

Навіть якщо ви переконані в тому, що цілком здорові, при будь-яких змінах радимо звернутися до свого сімейного лікаря.

До теми: Як підготуватися та як здавати аналіз сечі

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