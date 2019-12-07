Про які захворювання можуть розповісти руки літніх людей

Руки працюють на нас щодня, але у зв'язку з віковими змінами вони можуть ставати слабкішими та менш гнучкими. Деякі проблеми з руками можуть бути ознаками захворювань.

Особливо зміни відчуваються після 65 років, й деякі з них можуть ускладнювати виконання повсякденних завдань, повідомляє WebMD.

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Про які хвороби можуть розповісти ваші руки

Якщо в руках не достатньо сили

Якщо ваші руки з часом слабшають і ви не можете вхопити щось так міцно, як раніше – це може бути викликано крихкістю кісток, артритом або ослабленням м’язів. Раптовість такого симптому може бути ознакою серйозніших проблем: діабету, серцевих захворювань або гіпертонії.

Терапевт може перевірити силу ваших рук та допомогти вам відновити її (або хоча б зберегти). Ще ви можете самостійно виконувати вдома вправи: стисніть щось на зразок тенісного м’яча настільки сильно, наскільки зможете на 3-5 секунд, а згодом відпустіть. Повторюйте вправу 10 разів кожною рукою. Коли вам стане легше її виконувати, підвищуйте кількість вправ впродовж дня.

Чому руки можуть тремтіти

Ваші руки можуть тремтіти з багатьох причин у будь-якому віці, але найчастіше це стається після 50 років. Такий стан можуть викликати або погіршити деякі препарати, наприклад стабілізатори настрою або ті, що лікують судоми чи мігрень. Окрім того, на тремор дуже впливають: стрес, низький рівень цукру в крові, втомленість або вживання занадто багато кофеїну.

Хоч це може вас турбувати, активний тремор зазвичай нешкідливий. Але пасивний тремор може бути ознакою серйозної проблеми, тому одразу зверніться до лікаря, якщо у вас тремтять руки у стані спокою.



Будьте уважні до змін свого тіла, незалежно від віку

Плями, зморшки або вени на руках

Вікові плями можуть з’являтися через тривалу дію сонця, а вени стають помітнішими, оскільки ви втрачаєте м’які тканини. Врахуйте, що з віком шкірі складніше зберігати вологу, що може призвести до її сухості та свербіння.

Захистіть руки від сонячних променів сонцезахисним кремом широкого спектра, що має 30 SPF або вище. Одягайте бавовняні рукавички, коли займаєтесь домогосподарством та обирайте м’яке мило, яке не сушить шкіру. Постійне зволоження та здорове й повноцінне харчування можуть допомогти зберегти шкіру та нігті здоровими.

Чому на руках постійно з'являються синці

Буває, що для утворення синців не обов'язковий удар – легкий стукіт, і ось синець. Часто таке явище зустрічається на тонкій, зморшкуватій або пошкодженій сонцем шкірі. Також причиною можуть такі препарати, як аспірин або інші засоби для розрідження крові. Зазвичай це не боляче, але такий синець може не зникати тижнями.

Захищайте руки – користуйтеся спеціальними рукавичками або порадьтеся з лікарем стосовно спеціального крему чи лосьйону, які допомогли б захистити вашу шкіру. Якщо ви приймаєте розріджувачі крові й думаєте, що причина в них, обов'язково повідомте лікаря про цей симптом.

Пальці самі згинаються

Занадто товста шкіра може призвести до того, що ваші пальці згинаються самі. Натомість на долонях можуть виникати грудочки зі шкіри, які згодом можуть з'явитися на колінах чи стопах.

Лікарі досі не визначили, що саме викликає цей стан, але найчастіше таке трапляється у чоловіків віком від 40 років, а особливо північноєвропейського походження.

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