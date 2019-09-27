Про яку нову небезпечну хворобу може свідчити біль в животі

Усі неприємні відчуття, пов'язані з внутрішніми органами десь нижче ребра та вище стегон, ми часто об’єднуємо в спільний симптом – біль в животі. Однак, окрім усім відомих виразок чи гастриту, тепер медики зіштовхнулись з новою хворобою – синдромом роздратованого кишківника.

Виразкова хвороба за останні декілька років відійшла дещо на другий план, адже лікарі навчилися швидко діагностувати та досконало лікувати захворювання. Роль лідера серед функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту, зайняв синдром подразненого кишківника.

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Синдром роздратованого кишківника – що це? Це функціональний розлад кишечника, що характеризується болем в животі через функціональні зміни нервових сплетень кишечника та перистальтики кишок, попри те, що у хворого немає ніяких відхилень за результатами клінічних тестів. Також при цьому синдромі виникає також загальний дискомфорт в животі, що полегшується дефекацією.

Від нього страждає майже кожен четвертий житель планети, але лише кожен третій звертається по професійну допомогу.

Проте хвороба проявляє себе, і часом навіть численні обстеження не можуть встановити, що ж насправді відбувається з організмом людини.



Захворювання іноді важко діагностувати

Отже, синдром подразненого кишечника – це функціональне захворювання, за якого основними симптомами є біль у животі (що професійно зветься абдомінальний біль), пов'язаний з актом дефекації та зміною частоти випорожнень, а також зі зміною консистенції калу.

Згідно з Римськими критеріями IV, абдомінальний біль непокоїть людину щонайменше один раз на тиждень протягом трьох місяців поспіль. СПК може супроводжуватися як закрепом, так і діареєю, а може супроводжуватися змішаними симптомами.

Велика кількість причин і багатосимптомність клінічних проявів синдрому обумовлюють труднощі як із встановленням правильного діагнозу, так і з вибором оптимального способу лікування.

Усе ж таки, хоч би якими важкими чи тривалими були пошуки справжньої причини неприємних відчуттів, звертатися до лікаря необхідно – врешті-решт відповідь знайдеться.

Є низка випадків, коли відкладати не можна і слід бігти до лікарів терміново. До прикладу, раптове схуднення.

Отже, після звернення до лікаря і виключення з кола підозрюваних інших хвороб і діагнозів, спеціалісти розпочнуть лікування.

Відповідно до сучасних міжнародних рекомендацій воно має передбачати: усунення больового синдрому, відновлення мікрофлори кишківника, нормалізацію моторики шлунково-кишкового тракту.